Presentan equipo Ferrari de Fórmula 1 en Reggio Emilia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El equipo italiano Ferrari presentó hoy el modelo SF1000 con el que afrontará la temporada 2020 de la Fórmula 1 Internacional, estación en la que cumplirá mil actuaciones en la máxima categoría automovilística.



El evento se llevó a cabo en la ciudad de Reggio Emilia, distante a 50 kilómetros de Maranello, donde está la histórica casa de la escudería más famosa de la historia de la F1.



La presentación fue conducida por Silvia Hoffer, jefa de prensa de la marca italiana, y por Marc Gené, ex piloto de la máxima categoría que se mantiene ligado a Ferrari, desde hace algunas temporadas.



De acuerdo a lo revelado por la publicación Motorsport también estuvo Mattia Binotto, jefe deportivo del equipo, que dijo: “Ferrari siempre ha estado, desde el inicio. Es la que ha participado siempre y creo que llegar a mil Grandes Premios es algo muy especial, de algún modo es increíble y nos sentimos orgullosos".



Sobre el nuevo monoplaza, el italiano agregó: "Es fruto de mucho trabajo, sacrificio, empeño, dificultad y también pasión”.



Ferrari afrontará el certamen con la intención de batir a Mercedes, que lleva seis dobletes consecutivos en campeonatos de pilotos y constructores. Los italianos no logran un torneo de equipos desde 2008 y uno de pilotos desde 2007.



La presentación del constructor italiano contó con la presencia de sus pilotos para esta temporada, el alemán Sebastian Vettel, quien asumirá su sexto año en Ferrari pero aún no tiene contrato para 2021, y el monegasco Charles Leclerc, quien disputará su segundo campeonato vestido de rojo y que en diciembre pasado renovó hasta 2024 con el equipo de Maranello.