Presentaron el pedido de desafuero del juez Pablo Flores

Tal cual lo anunció este medio, el juez Juan Pablo Ortega del Primer Juzgado Correccional presentó un pedido de desafuero para su colega del Segundo Juzgado de Instrucción, Pablo Flores, para indagarlo por la polémica causa del depósito judicial que tiene involucrado desde un principio al comisario Gustavo Padilla, sospechado de usar indebidamente una camioneta secuestrada. Este lunes el mismo magistrado indagó a un excortista por la misma causa.

La solicitud fue realizada ante el Jurado de Enjuiciamiento luego del pedido de la fiscal Claudia Salica. Flores está en el centro de la tormenta en el marco del escándalo del depósito oficial de vehículos por haber autorizado de manera irregular la entrega del vehículo a Padilla. Si no se remueve la protección constitucional que tiene, no podría ser obligado a comparecer como imputado, indicaron fuentes judiciales.

“Existen indicios claros, categóricos y evidentes, que indican que entre el Comisario Gustavo Padilla y el Juez Pablo Flores, existiría algún tipo de relación o nexo directo o indirecto que entiendo merece ser profundizado y motivo de la presente investigación en el caso, sin perjuicio del profundo, razonado y responsable análisis que advierto en el dictamen formulado por la Señora Agente Fiscal del caso, aspectos a los que adhiero en la presente petición. En consecuencia la conducta del Magistrado Flores, debe ser investigada y juzgada en el presente proceso a fin de despejar cualquier indicio de ilicitud, garantizándole ampliamente el derecho de comparecer, y ejercer su derecho de defensa con la mayor amplitud posible, ante la situación de razonable y fundada sospecha de comisión del ilícito contenido en el Artículo 248 del Código Penal (Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionario Público), luego del análisis objetivo de la prueba mencionada”, resalta un extracto de la solicitud.

Además, Ortega se excusó ante el Jurado de Enjuiciamiento de seguir cumpliendo las funciones de Secretario, tal como se había decidido el 28 de diciembre de 2018, debido a que instruyó la causa en la que solicitó el desafuero del juez Flores, indicaron voceros de Tribunales.

Por su parte, el presidente del Jurado de Enjuiciamiento, el cortista Guillermo Horacio De Sanctis, convocó a los integrantes del Jurado para designar a un nuevo Secretario y continuar con el tratamiento al pedido realizado por el magistrado de primera instancia.

La Fiscalía sospecha que Flores incumplió con sus deberes de funcionario público. Pero no solamente eso, sino que además paralizó la investigación que derivó en el secuestro de la camioneta y no mandó las actuaciones al Juzgado Federal a pesar de que existían los elementos necesarios para hacerlo.

No es la primera vez que Flores queda en el centro de la polémica. No hace mucho, la Corte de Justicia lo suspendió por 30 días por la profunda morosidad que tenía en la resolución de varias causas que estaban en su poder.

El hecho

El comisario Padilla es investigado por presunta falsificación de documentos públicos. Venía actuando como jefe del depósito judicial de vehículos y es el principal involucrado en la causa que investiga Ortega. La Justicia sostiene que cometió el delito de abuso de autoridad por usar la camioneta en cuestiones personales y no estrictamente en lo laboral. Además de haber aprovechado su cargo para tomar contacto con la dueña de un Corsa secuestrado que estaba en el depósito y comprárselo porque no podía pagar la multa. Por todo eso, también le endilgan el incumplimiento de los debes de funcionario público. La Justicia lo procesó este lunes con prisión preventiva.

El comisario Gustavo Padilla (Facebook).

Indagatoria al excortista Adolfo Caballero

El juez Juan Pablo Ortega indagó este lunes por la mañana al juez jubilado que integró el Máximo Tribunal hasta noviembre de 2018. Se presume que Caballero mantuvo una serie de chats de WhatsApp con el comisario Padilla, en el marco de la investigación por la misma causa. "El juez Ortega me preguntó si conocía a un señor Padilla yo no lo conozco", aseguró el excortista.

Caballero también habló sobre si existe o no un expediente relacionado con la causa que se investiga en el que estaría su firma. El exjuez dijo que él no recuerda si firmó un expediente relacionado con este caso. "Lo que si debe tener es la firma de Presidencia de la Corte, lo firma el presidente en turno", aseguró el exmagistrado en referencia a que se trata de un trámite rutinario para declarar que un determinado vehículo puede destinarse "para uso útil de alguna entidad".

El excortista Adolfo Caballero esperando ser indagado (Foto de Radio Sarmiento).

Sobre el juez Flores quien está siendo investigado en esta causa, Caballero aseguró que "es él quien debía tomar la decisión yo con Flores no converse ese tema no me acuerdo son muchas las cosas que se manejan".