Un médico pediatra se encuentra imputado desde este último martes de homicidio culposo por presunta mala praxis. Fuentes judiciales indicaron que el hombre está siendo investigado por el caso de una bebé que atendió en la guardia del Hospital Dr. Guillermo Rawson, que había despachado a su vivienda y luego murió un día después por un grave cuadro de neumonía y la disminución de las defensas de su organismo.

Se trata del médico Dante Carlos Cabrera, quien es investigado para saber si actuó con negligencia y no cumplió con el protocolo durante la madrugada del último 29 de julio. Según el testimonio de sus padres, la bebé de 1 año y 5 meses llamada Oriana Salinas Santana, el pediatra le recetó unas pastillas de Amoxidal 500 y la entregó para que la menor se fuera a su casa.

Este último martes, el ayudante fiscal Ignacio Domínguez y el fiscal Renato Roca, de la UFI de Delitos Especiales, expusieron ante el juez Diego Sanz que la niña comenzó a sentirse mal días antes por una infección en las vías respiratorias. Por ello, sus padres la hicieron atender con un médico de una obra social, sin embargo, la pequeña no mejoraba y el 28 de julio la trasladaron a la guardia de pediatría del Hospital Dr. Guillermo Rawson.

Aquella noche, un médico la examinó y ordenó que le hicieran análisis y placas. Esos estudios estuvieron en la madrugada del 29 de julio y después fueron atendidos por el médico Dante Cabrera. Aparentemente, el médico pediatra le hizo un examen muy superficial, no miró en detalle esos análisis, al igual que la placa y aseguró que “no estaban tan mal”. Por ello le indicó que le suministraran Amoxidal 500 y la despachó a su casa.

En teoría, en bases a esos estudios, debió haber ordenado la inmediata internación de la beba, pero nunca lo consideró. El cuadro infeccioso pulmonar siguió y la nena empeoró en las horas siguientes. El 30 de julio, a la madrugada, los papás concurrieron desesperados al Hospital Marcial Quiroga y la médica que los atendió notó que la nena estaba muy grave. Por eso decidieron llevarla urgente a pediatría del Rawson, sin embargo, la bebé murió adentro de la ambulancia cuando iban en camino.

Por este motivo, sospechan que el médico no se ajustó al procedimiento y que debió internar a la menor de edad a partir de esos estudios que indicaban que presentaba un cuadro delicado. De modo que ahora se encuentra imputado del presunto delito de homicidio culposo. En este contexto, el juez Sanz decidió que continué en libertad, pero no podrá salir del país y no obstaculizar la investigación, en tanto se ordenó el plazo de 1 año para la investigación penal preparatoria.