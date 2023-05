Este lunes por la mañana padres y madres de los alumnos del Colegio Luján se manifestaron frente a la institución luego de conocerse una presunta violación dentro de uno de los baños del espacio donde hacen actividad física. Tras este hecho, una exalumna aseguró haber sido víctima del mismo joven hace tres años durante una juntada en la casa del presunto violador.

El hecho ocurrió en junio del 2020, durante una juntada de unos 15 alumnos del Colegio Luján. “Nos juntamos unos 15 chicos en la casa de él. En un momento yo empecé a sentirme mal y me fui al baño. Ahí me acompañó y después me hizo pasar a la pieza para estar más tranquila y ahí pasó todo”, contó a DIARIO HUARPE la joven que, al momento de la violación, tenía 14 años.

La madre de la víctima contó que recién un año después su hija se animó a realizar la denuncia correspondiente. “Las autoridades del Colegio estaban al tanto de todo y sin embargo no hicieron nada. Yo cambié a mi hija de modalidad para que no tuvieran que cursar juntos y así y todo ella la pasó muy mal. Fueron innumerable cantidad de veces las que me llamaron para ir a retirarla porque se sentía mal”, explicó la mujer.

“Mi hija vivía con ataques de pánico, llanto, trastornos psicológicos. Actualmente, sigue en tratamiento y está medicada”, contó.

Frente a todos estos hechos, la mujer tomó la decisión de cambiar de colegio a su hija, ya que por parte de las autoridades de la institución, según explicó la denunciante, nunca recibieron algún tipo de apoyo. “Llegaron a hacerle creer que era la culpable, le preguntaron si ella no lo había provocado. El colegio sabía todo y siempre lo ocultó”, agregó.

“El colegio siempre trató de tapar todo y que nadie hable. Los amenazan con que no tienen que decir nada o los van a sancionar. Siempre pasa lo mismo, las víctimas son las que se van”, dijo.

Finalmente este lunes por la mañana tanto madre e hija estuvieron presentes en el reclamo pese a ya no formar parte de esa comunidad educativa para apoyar a la menor de 12 años.