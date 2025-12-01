El Gobierno transita semanas decisivas mientras prepara el envío de la nueva versión del Presupuesto 2026 a la Cámara de Diputados. En paralelo a la ronda federal que encabeza el ministro del Interior, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, se sumará de lleno a las negociaciones políticas y mantendrá dos reuniones clave en los próximos días.

Hasta el momento, ningún gobernador ni el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió un borrador actualizado del proyecto. La redacción está siendo trabajada por el secretario de Presupuesto, Carlos Guberman, y su equipo técnico en el Palacio de Hacienda.

A mitad de semana, Caputo recibiría al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, con quien ya mantuvo un encuentro días atrás para avanzar en la reducción gradual de las retenciones al petróleo, según el precio internacional del barril. Ese mismo día también se reunió con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. Desde el Ministerio de Economía no confirmaron ni descartaron nuevas reuniones ni la participación de Santilli en los encuentros.

La decisión de involucrarse directamente en el tramo político marca un cambio de postura en Caputo, quien reconoció que antes delegaba esa tarea. La negociación con los gobernadores apunta a ajustar la versión final del Presupuesto 2026, aunque el Gobierno mantiene posiciones firmes en varios puntos. Entre ellos, no aceptar la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos ni de los Aportes del Tesoro Nacional, dos reclamos instalados por las provincias y avalados por una ley aprobada en el Congreso que luego fue vetada por el presidente Javier Milei por su impacto fiscal.

Otro punto de discusión es el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas. El proyecto original enviado en septiembre incluía la eliminación de la ampliación del régimen de Zonas Frías, medida que desde 2021 permitió descuentos para más de 3 millones de hogares. La modificación afectaría especialmente a usuarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Desde el Gobierno consideran que la nueva estructura de subsidios a la energía presentada la semana pasada podría dejar resuelto el tema.

La negociación con la Ciudad por la coparticipación

Además de las reuniones con gobernadores, esta semana continuará el diálogo con la Ciudad de Buenos Aires por la deuda que la Nación mantiene en concepto de coparticipación. Según fuentes oficiales, este martes habrá un encuentro entre los equipos técnicos del Ministerio de Economía y representantes porteños. El jueves, en tanto, Santilli recibirá al jefe de Gobierno, Jorge Macri, en Casa Rosada.

El 11 de noviembre Caputo y Macri ya habían mantenido una reunión considerada “positiva”, en la que la Ciudad reclamó la normalización de los pagos semanales del 1,55% de la coparticipación, fijados tras un fallo de la Corte Suprema. Desde agosto, la deuda asciende a $274.000 millones. La Ciudad pidió que ese monto se incorpore al Presupuesto 2026 para asegurar su continuidad y el cumplimiento del fallo.

El Gobierno busca cerrar acuerdos en las próximas semanas antes de enviar el texto definitivo del Presupuesto al Congreso, en un escenario donde cada negociación provincial impacta en el equilibrio fiscal proyectado para el año próximo.