Cris Morena y el emotivo gesto con su nieto que corrió en el TC 2000

El mundo del automovilismo se ha convertido en un refugio y un motor para Valentín Yan, quien a pesar de los desafíos personales y el dolor familiar de los últimos meses, encontró en las pistas de TC2000 una forma de seguir adelante. En este camino, el joven piloto cuenta con un apoyo incondicional, siendo su abuela, la reconocida productora Cris Morena, una de sus mayores aliadas.

La creadora televisiva demostró su firme acompañamiento al viajar a Mendoza para estar presente en uno de los desafíos automovilísticos más importantes de la temporada para su nieto. En esta fecha, el hijo de Romina Yan compitió representando al equipo con el auto identificado con el número 5 y el nombre “Valentin Yankelevich” visible en los boxes.

El debut profesional de Valentín en el Turismo Carretera 2000, concretado en abril pasado, fue un anhelo cumplido. Sin embargo, el camino no ha sido sencillo, especialmente después de la trágica muerte de su prima Mila en julio, un suceso que marcó profundamente al clan. Pese a todo, el joven decidió aferrarse a su pasión por la velocidad.

El gesto de Cris Morena en Mendoza no pasó desapercibido. La productora compartió un emotivo posteo en sus redes sociales que rápidamente se viralizó, sumando palabras de aliento de numerosos famosos y fanáticos. “Con Valentín en Mendoza a full. Por correr TC2000, ¡vamos nietito lindo!”, escribió Morena junto a postales donde se la ve junto a Valentín durante la jornada de competencia.

El piloto respondió al cariño de su abuela replicando la imagen en sus propias historias de Instagram con una frase simple y conmovedora: “Gracias por venir, abuelita”. Este intercambio digital resonó en la comunidad de seguidores de ambos. Las respuestas de los fanáticos no tardaron en llegar, destacando el vínculo entre abuela y nieto: “¡Qué lindos! Todos los éxitos”, “Es hermoso verlos disfrutar juntos”, “Amor total”, “Es muy lindo verlos sonreír” y “Disfruten de su tiempo de abuela y nieto”.