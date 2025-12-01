El Ministerio de Gobierno informó este lunes el estado del Paso Internacional por Agua Negra correspondiente al 1 de diciembre de 2025. Según detalló la Secretaría de Relaciones Institucionales, el corredor fronterizo ubicado sobre Ruta Nacional 150 permanece habilitado para circular entre las 07:00 y las 17:00.

Las autoridades solicitaron a los conductores mantener las luces bajas encendidas, respetar los límites de velocidad y transitar con precaución debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional, que trabaja en tareas de mantenimiento sobre distintos sectores de la ruta.

Además, el Gobierno difundió una serie de teléfonos útiles para quienes viajen hacia o desde Chile a través del paso:

Contactos y servicios de referencia

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional

Tel: 0800-222-6272 / 0800-333-0073 (lunes a viernes, 9 a 18).

Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales

Tel: (+54 264) 4307246 / 4307251 / 4307208

Email: coop.internacional@sanjuan.gov.ar

Consulado General de la República Argentina en Valparaíso (Chile)

Tel: (+56 32) 2217419 / 2213691 / 2745539

Guardia: (+56 9) 93238104 (solo emergencias)

Email: cvalp@cancilleria.gob.ar

Horario: 09 a 17.

Gendarmería Nacional Argentina

Sección Las Flores: (+54 2647) 497002

Escuadrón 25 Jáchal: (+54 2647) 420473

Dirección Nacional de Vialidad – Distrito San Juan

Tel: (+54 264) 4213534 / 4212966 / 4212532

Email: prensasanjuan@vialidad.gob.ar

Hospital Tomás Perón – Rodeo, Iglesia

Emergencias: 107

Para llamadas desde Argentina a Chile, se debe marcar +56, seguido del código de zona y el número. Para celulares, el formato es +56 9 más el número correspondiente.