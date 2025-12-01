Provinciales > Reporte fronterizo
Paso de Agua Negra: el Gobierno informó su habilitación para este lunes
El Ministerio de Gobierno informó este lunes el estado del Paso Internacional por Agua Negra correspondiente al 1 de diciembre de 2025. Según detalló la Secretaría de Relaciones Institucionales, el corredor fronterizo ubicado sobre Ruta Nacional 150 permanece habilitado para circular entre las 07:00 y las 17:00.
Las autoridades solicitaron a los conductores mantener las luces bajas encendidas, respetar los límites de velocidad y transitar con precaución debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional, que trabaja en tareas de mantenimiento sobre distintos sectores de la ruta.
Además, el Gobierno difundió una serie de teléfonos útiles para quienes viajen hacia o desde Chile a través del paso:
Contactos y servicios de referencia
Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional
- Tel: 0800-222-6272 / 0800-333-0073 (lunes a viernes, 9 a 18).
Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales
- Tel: (+54 264) 4307246 / 4307251 / 4307208
- Email: coop.internacional@sanjuan.gov.ar
Consulado General de la República Argentina en Valparaíso (Chile)
- Tel: (+56 32) 2217419 / 2213691 / 2745539
- Guardia: (+56 9) 93238104 (solo emergencias)
- Email: cvalp@cancilleria.gob.ar
- Horario: 09 a 17.
Gendarmería Nacional Argentina
- Sección Las Flores: (+54 2647) 497002
- Escuadrón 25 Jáchal: (+54 2647) 420473
Dirección Nacional de Vialidad – Distrito San Juan
- Tel: (+54 264) 4213534 / 4212966 / 4212532
- Email: prensasanjuan@vialidad.gob.ar
Hospital Tomás Perón – Rodeo, Iglesia
- Emergencias: 107
Para llamadas desde Argentina a Chile, se debe marcar +56, seguido del código de zona y el número. Para celulares, el formato es +56 9 más el número correspondiente.