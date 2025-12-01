Policiales > Vandalismo
Mar del Plata: vandalizan nuevamente la estatua de Lionel Messi que levanta la Copa del Mundo
POR REDACCIÓN
Mar del Plata volvió a amanecer con una noticia que generó indignación entre vecinos y turistas: la estatua de Lionel Messi que lo representa levantando la Copa del Mundo apareció nuevamente destruida. El monumento, ubicado frente al restaurante temático El Nuevo Mundial, en la esquina de Moreno y Santa Fe, fue blanco de un ataque intencional ocurrido durante la madrugada del domingo.
La pieza, instalada en 2018 y creada por el escultor Rodolfo Bayón, se había convertido en un punto tradicional para quienes visitan la ciudad. Decenas de personas pasaban a diario para sacarse una foto junto a la figura del capitán argentino, especialmente en fechas futboleras o durante los fines de semana turísticos.
Sin embargo, la escena que encontraron esta mañana fue totalmente distinta. La estatua quedó rota por completo, con signos claros de haber sido golpeada y derribada de forma deliberada.
Un antecedente que duele y se repite
Este no es el primer episodio de vandalismo que sufre la obra. En mayo de 2024 la figura ya había sido decapitada, obligando a su autor a realizar una restauración completa. “La estatua estuvo años sin problemas, por eso sorprende y duele lo que pasó”, había señalado entonces el dueño del local, visiblemente afectado por los daños.
Pese a la admiración mundial por Messi, las agresiones a esculturas dedicadas al campeón del mundo parecen haberse vuelto recurrentes en distintas ciudades del país. Y Mar del Plata, lamentablemente, no es la excepción.
Un clima tenso alrededor del fútbol argentino
El nuevo ataque ocurre en un contexto enrarecido, marcado por el clima tenso en torno a la AFA y a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, tras diversas polémicas deportivas e institucionales. Aunque no hay indicios que vinculen directamente el vandalismo con estos conflictos, la repetición de hechos violentos contra símbolos futboleros reaviva el debate sobre el respeto, la convivencia y el cuidado del patrimonio cultural.
Por ahora, el local afectado evalúa los daños y analiza si será posible una nueva reparación. Mientras tanto, la ciudad lamenta otra agresión injustificada a uno de los íconos más representativos del deporte argentino.