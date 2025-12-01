En un partido de alta tensión, el Club Huarpes logró superar a Colón Junior por 6-4 en el alargue, asegurando así su permanencia en la Serie A1 de hockey sobre patines. El encuentro tuvo un desenlace favorable para los locales, que no se dejaron vencer por la presión.

El enfrentamiento terminó 4-4 en tiempo reglamentario, pero la diferencia se hizo notar en el alargue, donde Huarpe logró marcar los goles decisivos para el 6-4 final. En cuanto a la efectividad, los jugadores locales, aunque dominantes en el juego, tuvieron que luchar con la falta de precisión frente al arco.

El conjunto local estuvo liderado por Mauricio Esteban Baigorria y Martín Alejandro Giménez Bustos, quienes marcaron en momentos clave para mantener la esperanza del equipo. Fernando Nahuel Dodig y Fernando Jesús Pelletier Giugni también fueron piezas fundamentales en la victoria del conjunto indio. Por parte de Colón Junior, Emiliano Andrés Sastre, Matías Gastón Coria Sabio y Tomás Bustos Álvarez anotaron los goles que le permitieron a la visita igualar el marcador 4-4 y forzar el alargue.

Un encuentro marcado por la intensidad

Aunque el equipo Merengue se mostró superior en la mayoría de los aspectos, especialmente en la posesión de la pelota y la creación de oportunidades, la falta de efectividad fue un factor crítico. Los ataques de los merengues fueron interrumpidos en múltiples ocasiones por las intervenciones de la defensa del conjunto local y las intervenciones del arquero rival.

Sin embargo, el público local no dejó de alentar y, al final, los jugadores de Huarpes respondieron con una actuación contundente en el alargue. La victoria fue celebrada con euforia por los seguidores del equipo, quienes vieron cómo su club logró el objetivo de mantenerse en la élite del hockey sobre patines argentino.

Con esta victoria, Huarpes asegura su lugar en la próxima temporada de la Serie A1, mientras que Colón Junior lamenta su permanencia en la categoría Serie A2.