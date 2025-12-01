Se prendió fuego un auto en Chimbas y alertó a los vecinos

Un automóvil quedó envuelto en llamas durante la madrugada de este lunes en la intersección de Benavídez y Maradona, en Chimbas. El suceso desató un tenso operativo que involucró a trabajadores de una estación de servicio cercana antes de la llegada de Bomberos.

El foco ígneo se desató cerca de las 5:40 y, de acuerdo con las primeras hipótesis, la causa radicaría en una posible falla mecánica del vehículo. Los playeros de la estación, al percatarse de la situación, actuaron con celeridad para intentar contener el avance del fuego.

El personal de la estación actuó de inmediato y utilizó dos matafuegos para intentar controlar el fuego mientras arribaban los especialistas. Sin embargo, la tarea no resultó sencilla.

Finalmente, el personal especializado logró sofocar las llamas, pero el coche sufrió “importantes daños materiales”. A pesar de la magnitud del incendio y los momentos de zozobra vividos en la zona, “afortunadamente, no hubo que lamentar heridos”.