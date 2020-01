Problemas de salud y poca gente en el teatro, las razones del mal momento de Gasalla

No son días fáciles para Antonio Gasalla. La semana pasada,se comenzó a decir que levantarían su espectáculo en Mar del Plata, por la poca cantidad de espectadores que lleva. Hay funciones que no logra vender ni 100 entradas.

Desde el entorno del humorista, aseguraron que la producción empezó a tomar medidas para ver si logra revertir este presente, pero Gasalla no la está pasando bien al ver el teatro casi vacío. Algo que lo deprime mucho.

Marcelo Polino, compañero de elenco de Gasalla en la obra, fue la persona que desde el primer momento salió a defender a su amigo y cabeza de compañía, frente a las duras de críticas que recibió el actor este verano, luego de las desafortunadas declaraciones que hizo contra Flavio Mendoza y tras maltratar a dos cronistas de televisión.

Incluso, se supo que Antonio estuvo a punto de no hacer la función de anoche por su estado de ánimo. "No se sentía bien, pero se reunió con Guillermo Marín, su productor, y finalmente la hizo. Pero él ya no da más y no quiere seguir".

Este lunes, Gasalla regresará a Buenos Aires para ser atendido por su médico personal y, de acuerdo lo que el profesional de la salud le diga, decidirá si continuará o no con su espectáculo, que tenía previsto finalizar los primeros días de marzo.