Procesarían a Chiqui Tapia y Toviggino por presunta evasión fiscal

La situación judicial de la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa sus horas más críticas. El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, tendría decidido procesar entre este lunes y el miércoles al sanjuanino Claudio “Chiqui” Tapia y a su tesorero, Pablo Toviggino, en una causa que investiga una presunta evasión fiscal que escala a los $19.000 millones.

La denuncia, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), acusa a la entidad madre del fútbol argentino de actuar como agente de retención de tributos nacionales y aportes previsionales sin depositar los montos al Estado dentro de los plazos legales.

El detalle de la maniobra

Según el expediente, la AFA habría retenido fondos correspondientes a IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Si bien la defensa de la institución argumentó que la deuda fue cancelada, la justicia sostiene que el pago se realizó fuera de término, lo que configuraría la consumación del delito.

La palabra de Javier Milei

El presidente de la Nación se refirió a la investigación y buscó tomar distancia de la cúpula de la AFA, dejando el camino libre al accionar de los organismos de control. “Si una persona comete un delito, tiene que pagar. En la Argentina, el que las hace las paga. Es una regla básica de este Gobierno”, sentenció el mandatario, subrayando que nadie puede pretender estar fuera de la ley.

Contraste con el discurso de "transparencia"

La inminente decisión del juez Amarante genera un fuerte contrapunto con el comunicado que la AFA emitió recientemente al cumplirse nueve años de la gestión de Tapia. Mientras el documento oficial habla de "normalización institucional", "transparencia" y una "administración responsable de los recursos", los tribunales federales se preparan para un procesamiento que podría sacudir las estructuras del fútbol nacional.

Con este panorama, la defensa de los dirigentes aguarda las notificaciones formales en una semana que promete ser definitoria para el futuro de la conducción del predio de Ezeiza.