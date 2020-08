Procesaron y embargaron a un sanjuanino que abusó y mató a su hijo de 4 años en Chimbas

Tras casi 8 meses del hecho, este lunes la Justicia de San Juan procesó a Exequiel Arnaldo Contreras, el hombre de 27 años que abusó sexualmente a su hijo de 4 años y posteriormente le causó la muerte debido a que lo dejó inconsciente por los golpes que le propinó en la cabeza, según fuentes de la investigación.

El episodio se dio en el interior de una casa de calle Benavídez y Luna, departamento Chimbas. Durante la mañana del 11 de diciembre, Tamara Cuello, mamá del pequeño Ezequiel, fue con sus otros tres chicos a una salita de salud dejando a su hijo al cuidado de su padre. Sin embargo, cuando regresó a su domicilio, el hombre se fue a trabajar dejando “dormido” al menor.

Cuando Tamara fue a ver su hijo no reaccionaba. Incluso lo llamó varias veces para almorzar, pero el niño no respondía. Eso despertó la incertidumbre de la mujer que atinó a llevarlo a Urgencias del Hospital Guillermo Rawson. Los médicos lo revisaron y determinaron que el menor había sido abusado y que presentaba varias lesiones en su cerebro debido a un supuesto zamarreo que le propinó el hombre cuando lo estuvo bañando luego de ultrajarlo sexualmente.

Tras enterarse del parte médico, la abuela materna del pequeño avisó al padre, sobre quien apuntaban todas las miradas. El hombre no dio ninguna declaración y por orden del Tercer Juzgado de Instrucción, a cargo de Guillermo Adárvez, se procedió a la inmediata detención. A los 10 días del hecho fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.

Ahora se conoció que el hombre quedó procesado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el padre, en concurso real con homicidio agravado. Además se lo privó de la libertad y lo embargaron por el monto de $1.000.000. Si bien desde la defensa de Cuello, María Filomena Noriega comentó que es probable que el abogado del hombre apele, este es el paso previo al comienzo del juicio.

“No me da la cara ni para mirarlo”

Luego de conocer el procesamiento, Tamara Cuello habló con DIARIO HUARPE y sostuvo que no tiene ganas de enfrentarse con Exequiel. “No le diría nada, no me da la cara ni para mirarlo. Quiero que pague por todo el daño que nos hizo a mí y a mis hijos”, comentó.

Tamara explicó que hasta ese momento Exequiel no tuvo ninguna actitud violenta ni para con sus dos hijos ni tampoco para los que la mujer tuvo con su anterior pareja. Lo que sí señaló es que a ella le propinaba algunos insultos y de vez en cuando la golpeaba.

Sobre la mañana trágica en la que se encontró a su hijo inconsciente, la mujer relató que no pudo ni siquiera escuchar sus últimas palabras. La golpiza del hombre llevó a que el menor a agonizar varios días hasta que murió.

“Mi hijo era la alegría de mi vida. Los cuatro años que tuvo los vivió a full. Sigo adelante por lograr recuperar la tenencia de mis otros hijos, pero todo se me hace muy difícil”, concluyó.