El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat ha lanzado una nueva modalidad dentro del programa Procrear II, denominada "Lotes con Servicios", con el objetivo de brindar la oportunidad a jóvenes de entre 18 y 35 años de establecerse y vivir en su lugar de origen a través de créditos hipotecarios.

Esta iniciativa surge luego del sorteo realizado por la línea de Desarrollos Urbanísticos y busca promover el arraigo territorial y el desarrollo personal de los jóvenes en su comunidad. Asimismo, también se ha habilitado una modalidad para personas de 36 a 64 años.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Para acceder a los beneficios del programa Procrear II Destino Joven (destinado a personas entre 18 y 35 años), se deben cumplir varios requisitos. En primer lugar, es necesario ser argentino o extranjero con residencia permanente de al menos cinco años. Además, se requiere contar con Documento Nacional de Identidad vigente y el grupo familiar deberá contar con ingresos provenientes de trabajos formales, Jubilaciones y/o Pensiones. La suma de los ingresos del grupo familiar, en forma mensual netos, deberán estar en el rango de uno y medio (1,5) y ocho (8) SMVyM al momento de la inscripción.

Entre otros requisitos, se establece que el solicitante y su grupo familiar no deben ser propietarios de bienes inmuebles registrados, salvo algunas excepciones, y no haber sido beneficiados con planes de vivienda en los últimos diez años. También se exige no tener antecedentes financieros desfavorables en los últimos doce meses y cumplir con la situación 1-Normal en la consulta de información financiera por CUIL en el BCRA.

En cuanto a la financiación, será de $3.000.000 por lote. La amortización del crédito tendrá dos etapas. Durante los primeros seis meses del crédito, el pago será de un porcentaje del precio del lote en cuotas fijas en pesos. El porcentaje puede variar entre el 6 y el 25% del valor total, según el tramo al que pertenezca el beneficiario (ingresos de los solicitantes y cónyuges o pareja convivientes).

Es importante destacar que este crédito está destinado exclusivamente a la adquisición de un lote de terreno para la construcción de una vivienda familiar de ocupación permanente.

Publicidad

Para aquellos que no se encuentren dentro del rango de edad destinado a la modalidad Destino Joven, se encuentra disponible la inscripción en línea General para personas de 36 a 65 años a través del sitio web oficial del programa Procrear.