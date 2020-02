Programa de los cuartos de final del Argentina Open

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Programa de los partidos de cuartos de final del Argentina Open que se jugarán mañana en las instalaciones del Buenos Aires Lawn Tennis Club.



- CANCHA CENTRAL GUILLERMO VILAS -



. A las 14.30:



Casper Ruud (Noruega) vs. Dusan Lajovic (Serbia)



. A continuación:



Juan Ignacio Lóndero (Argentina) vs. Guido Pella (Argentina) o Facundo Bagnis (Argentina)



. No antes de las 19:



Pablo Cuevas (Uruguay) vs. Diego Schwartzman (Argentina) o Federico Delbonis (Argentina)



. No antes de las 21:



Thiago Monteiro (Brasil) vs Pedro Sousa (Portugal).