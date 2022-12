La mística fue parte del mundial. Después que Argentina saliera campeón de Mundial Qatar 2022, la Difunta Correa se llenó de devotos y promesantes que llegaron a cumplir después de que Argentina consiguiera ser el campeón del mundo.

Don Eduardo González se vino desde Tupungato. Foto: Sergio Leiva//DIARIO HUARPE

Desde ayer a la tarde y durante la noche, continuando en la mañana de este lunes llegaron para visitar el paraje y así “cumplirle a la difuntita”. El santuario tomó relevancia después de que el presidente de la Asociación de Fútbol Asociado (AFA) se mostrara devoto de la Difunta Correa y le encomendara desde la Copa América hasta la reciente obtenida Copa del Mundo.

No sólo fueron sanjuaninos los que llegaron al punto, desde ayer llegaron al lugar mendocinos, cordobeses, puntanos y se espera que lleguen de todo el país. Uno de los que subió de espaldas hasta el santuario fue el presidente de la Liga Caucetera de Fútbol, Nacif Farías, que dejó además una bandera argentina.

DIARIO HUARPE llegó hasta el paraje en la mañana y se encontró con promesantes, principalmente de afuera, que no esperaron hasta el fin de semana para “pagar por el pedido”.

Uno de los que llegó para cumplirle “a la difuntita” fue Eduardo Gonzáles de 69 años, oriundo de Tupungato, Mendoza. “Ella (por su esposa) me dijo que viniéramos el fin de semana, pero no, no podía esperar, así que apenas pudimos nos vinimos”, dijo mientras dejaba un bidón de agua de cinco litros. “Después vendremos con los niños, los nietos, pero yo soy muy devoto de la Difunta, por eso se lo que es agradecerle”, cerró.

Los promesantes que llegaron a penas terminó el partido. Foto: Santuario Difunta Correa

Otro de los que llegó después de pedir por la copa fue Juan Pereyra que tomó su moto y vino desde Mina Clavero. Su pedido surgió en el segundo tiempo, cuando en menos de dos minutos, Mbappé empató 2-2 a Argentina. “Iba de un lado al otro, no podía más de los nervios cuando empató le pedí a la Difunta y acá estamos”, dijo entre risas. “Ninguno de los penales que pateó Argentina los vi, estaba con la cabeza entre las piernas, hasta que empecé a escuchar los gritos de los vecinos porque habíamos ganado”, comentó.

Hubo algunos que aprovecharon el agradecimiento para revisitar el santuario después de mucho tiempo. Como la historia de Lucas Martínez, que junto a su esposa, hija y nieto llegaron para agradecer todos los favores recibidos. “Desde la pandemia que no venía, yo siempre se visitarla, pero hacía tiempo que no volvía, así que aprovechamos para traerlo también al más chico (por su nieto)”, cerró.

Por ahora no hay un cronograma armado desde el paraje y el santuario debido a que estas muestras de devoción fueron espontaneas. También se espera que en los próximos días esté en San Juan el presidente de la AFA, “Chiqui Tapia” y como fiel devoto, cumpla con su promesa a la Difunta.

El “nuevo santuario”

Otro de los puntos en donde la gente se empezó a sacar fotos es debajo de la patente M181290, es que en una de la visitas de “Chiqui” Tapia, le tomaron una foto donde justo pasaba por esa patente. El número coincidió con la fecha en la que se jugó el partido de la victoria, 18 de diciembre, es decir, 18-12.

El nuevo punto de interés, la placa "premonitoria". Foto: Sergio Leiva//DIARIO HUARPE

El mundial de la mística

Este mundial tuvo muchos ingredientes que lo hicieron inolvidable, entre ellos las recomendaciones de “las brujas” que hasta se organizaron en Twitter en “La Brujineta”. Las manifestaciones de pensamiento mágico se mostraron en situaciones que iban desde “congelar jugadores” hasta “manifestar” las cantidad de goles.

Otras le curaron la “ojeadura” o la “abertura de carne” a los jugadores y hubo hasta personas que rezaron por los jugadores, sin dejar atrás las cábalas que se repetían en cada victoria.

La mística fue un ingrediente que marcó la edición Qatar 2022 de la copa del mundo.