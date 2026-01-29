El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido el pronóstico para los días jueves 29 y viernes 30 de enero, anticipando una combinación de temperaturas elevadas y condiciones inestables que podrían derivar en tormentas aisladas y fuertes en la provincia.

Jueves 29: Calor intenso con chaparrones aislados

La jornada del jueves estará dominada por un marcado ascenso térmico. Durante la mañana, se esperan condiciones de cielo algo nublado sin probabilidad de lluvia (0%), con una temperatura de 25°C y vientos leves del sureste.

El cambio se producirá hacia la tarde, donde se pronostica el pico de calor con 35°C y la aparición de chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación del 10% al 40%. El viento se intensificará moderadamente (13-22 km/h) rotando al sur.

En la noche, persistirá la probabilidad de chaparrones (10%-40%) con una temperatura mínima de 30°C y vientos que cambiarán al noroeste, disminuyendo su intensidad.

Viernes 30: Inestabilidad creciente con tormentas fuertes

El viernes presentará un patrón climático más complejo y potentially severo. La madrugada iniciará con tormentas aisladas (probabilidad 10%-40%) y una temperatura baja de 13°C.

Durante la mañana, continuarán los chaparrones (10%-40%) con un rápido ascenso térmico hasta 30°C y vientos del norte.

El período más crítico se prevé para la tarde, donde el SMN anticipa tormentas fuertes con una probabilidad significativamente mayor, entre el 40% y 70%. Coincidirá con la temperatura máxima del día (35°C).

La noche cerrará la jornada con tormentas aisladas (10%-40%), un descenso térmico a 22°C y vientos del sureste.