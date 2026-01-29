"Bochi" Bozzalla, guitarrista de Las Pastillas del Abuelo, se presenta en San Juan

La escena musical local se prepara para recibir una inyección de rock auténtico y poesía urbana. Diego "Bochi" Bozzalla, reconocido guitarrista y compositor de Las Pastillas del Abuelo, desembarca en la provincia con su proyecto solista para ofrecer un show íntimo. El encuentro será el sábado 14 de marzo a las 23:00 horas en el Mamadera Bar.

Esta presentación marca un momento especial para los seguidores sanjuaninos del músico, quienes tendrán la oportunidad de verlo en un formato más despojado y personal. Las entradas anticipadas ya están disponibles a través de Cultura Under y EntradaWeb con valor a $20.000.

Trayectoria y esencia

Bozzalla es un músico de formación sólida y trayectoria indiscutible. Tras abandonar Letras en la UBA, encontró su camino definitivo en la Escuela Popular de Música (SADEM), semillero donde forjó conexiones clave. Desde 2002, es pilar fundamental de Las Pastillas del Abuelo, contribuyendo como guitarrista y compositor a la identidad del grupo.

Paralelamente, ha desarrollado su faceta como productor musical (trabajando en dupla con Tino Moroder) y ahora expande su voz con este proyecto solista, donde lleva sus canciones al escenario en un formato de trío que promete potencia y calidez.

La cita del 14 de marzo en Mamadera Bar se presenta como una oportunidad única: disfrutar de un artista consagrado en la escena nacional, en un contexto cercano, crudo y cargado de las historias que solo un cronista sensible de la vida como Bozzalla puede contar con su guitarra y su voz. El fuego del rock argentino, en su versión más personal, está por encenderse en San Juan.

