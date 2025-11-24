El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido el pronóstico extendido para la provincia de San Juan, correspondiente a la semana del lunes 24 al sábado 29 de noviembre de 2025. La perspectiva climática anuncia una sucesión de días con temperaturas elevadas, características del final de la primavera, que derivarán hacia una segunda mitad de semana marcada por la intensificación del viento del sector sur, generando un cambio sensible en las condiciones atmosféricas.

La semana iniciará el lunes 24 con una jornada de calor significativo. Durante la mañana, las condiciones se presentarán algo nubladas y la temperatura ascenderá hasta los 22°C. Por la tarde, el cielo estará mayormente nublado y se registrará la temperatura máxima del día, alcanzando los 35°C. La noche mantendrá la nubosidad y una temperatura de 25°C. El viento será moderado, entre 13 y 22 km/h, soplando del norte durante la mañana y la noche, y del este en la tarde, con una probabilidad de lluvia nula.

El martes 25 continuará la tendencia de calor intenso. La madrugada será algo nublada y fresca, con una mínima de 15°C. La mañana se mantendrá con similar nubosidad y una temperatura de 16°C. El momento de mayor calor llegará en la tarde, con un marcado ascenso térmico hasta los 36°C bajo un cielo mayormente nublado. La noche seguirá nublada y con 25°C. El viento mantendrá una intensidad moderada de 13 a 22 km/h, pero cambiará su dirección del norte al noreste a medida que avance el día. La probabilidad de precipitaciones seguirá siendo extremadamente baja.

Durante la primera parte de la semana, desde el lunes hasta el jueves, se prevé que las temperaturas máximas se mantengan en este rango elevado, alrededor de los 36°C. Un punto de inflexión en el pronóstico se anticipa para el miércoles 26, cuando comenzará a notarse un cambio en la dirección del viento, que rotará al sector suroeste. Este fenómeno se acentuará de manera significativa a partir del viernes 28. Ese día, el viento sur incrementará su fuerza, pasando de intensidades entre 23 y 31 km/h por la mañana, a entre 32 y 41 km/h durante la tarde y noche. Este sistema de vientos estará acompañado de ráfagas que podrían alcanzar velocidades entre 51 y 59 km/h, condiciones que se catalogan como de viento fuerte.

El sábado 29 confirmará la estabilización de este patrón, con un marcado descenso de las temperaturas. La máxima no superará los 25°C, lo que representa un alivio térmico notable tras los días de intenso calor. El viento sur persistirá, aunque con una intensidad decreciente a lo largo del día.