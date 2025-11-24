Provinciales > Salida laboral
Cuáles son los institutos privados habilitados por Educación en San Juan
POR REDACCIÓN
La Dirección de Educación Privada del Ministerio de Educación da a conocer el registro oficial de instituciones de gestión privada de Formación Superior Docente y Técnica que se encuentran autorizadas para funcionar en la provincia. La medida busca garantizar la transparencia del sistema educativo y proteger a los potenciales estudiantes de inscribirse en establecimientos no reconocidos oficialmente.
El listado comprende 21 institutos que ofrecen una diversificada oferta académica en dos grandes áreas: formación docente y educación técnica profesional. Las carreras disponibles abarcan disciplinas tradicionales y campos de conocimiento emergentes, respondiendo a las demandas del mercado laboral actual.
Los institutos habilitados
1- Instituto Superior de Formación Docente “Domingo F. Sarmiento” ‐ ISPE ISFD
- Profesorado de Educación Tecnológica
- Profesorado en Educación Inicial.
- Profesorado en Educación Primaria.
2- Instituto Superior de Formación Docente “Santa María” ISFD
- Profesorado en Educación Primaria
- Profesorado en Educación Especial
- Profesorado en Ciencias Sagradas
- Profesorado de Educación Física
3- Instituto Superior de Formación Docente “ASIC” –ISFD
- Profesorado en Inglés
- Profesorado en Francés
4- Instituto San Buenaventura
- Profesorado de Educación Primaria
- Profesorado de Educación Inicial
5- Instituto Superior de Formación Docente “Isadora Duncan” ISFD
- Profesorado de Danza con Orientación en Danza Clásica.
- Profesorado de Danza con Orientación en Danza Contemporánea.
- Profesorado de Danza con Orientación en Danza Folklórica.
6- Instituto Superior de Formación Docente “Ana Pavlova” ISFD
- Profesorado de Danza con Orientación en Expresión Corporal.
- Profesorado de Teatro.
7- Instituto Superior de Formación Docente “Santa Cecilia” ISFD
- Profesorado en Música con Orientación en un Instrumento.
- Profesorado en Música con Orientación en Canto.
8- Escuela de Formación Pedagógica y Sindical “Marina Vilte” ISFD
- Profesorado en Inglés
- Profesorado en Historia
9- Crecer ISFD
- Profesorado de Biología
10- Instituto Santa Teresa de Jesús ISFD
- Postítulo
- Cursos de Actualización Docente
11- CIICAP ISFD – ISFT
- Profesorado de Educación Secundaria en TIC.
- Tecnicatura Superior en Energías Renovables
12- Instituto Superior “Sagrado Corazón” ISFD – ISFT
- Profesorado en Educación Tecnológica
- Profesorado en Educación Secundaria en Lengua y Literatura
- Tecnicatura Superior en Recursos Humanos
- Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental
- Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad
13- Instituto Superior Presbítero Alejandro Salvador Farías ISFD – ISFT
- Profesorado en Economía
- Tecnicatura Superior en Administración de Pequeñas y Medianas Empresas
14- Instituto Sarmiento de Estudios Superiores ISFT
- Tecnicatura Superior en Radiología.
- Tecnicatura Superior en Laboratorio
- Tecnicatura Superior en Administración de Servicios de Salud
15- Instituto Superior en Redes & Informática (ISRI) ISFT
- Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad Laboral
- Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental.
- Tecnicatura Superior en Recursos Humanos.
- Tecnicatura Superior en Gestión de la Calidad
- Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software
16- Instituto Superior “Vida Silvestre, Naturaleza y Aventura" ISFT
- Tecnicatura Superior en Manejo y Conservación de Áreas Protegidas.
17- Instituto San Nicolás de Bari ISFT
- Tecnicatura Superior en Gastronomía y su Gerenciamiento
- Traductorado e Interpretariado en Inglés
- Tecnicatura Superior en Turismo guía y hotelería
- Tecnicatura Superior en Exploración y Prospección Minera
18- Instituto Superior “Nuestra Señora del Carmen” ISFT
- Tecnicatura Superior en Administración de Pequeñas y Medianas Empresas
- Tecnicatura Superior en Enfermería
19- Instituto Superior Cuyano
- Tecnicatura Superior en Enfermería
- Tecnicatura Superior en Administración de Servicios de Salud
- Tecnicatura Superior en Esterilización
20- Instituto Superior de Periodismos Deportivo “Néstor Antonio Gahona” ISFT
- Tecnicatura Superior en Periodismo Deportivo
21- Instituto Superior Cervantes ISFT
- Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software
- Tecnicatura Superior en Administración de Empresas
- Tecnicatura Superior en Comercialización
- Tecnicatura Superior en Gestión de Recursos Humanos
- Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad Laboral
Por consultas o mayor información, comunicarse de 8 a 13 horas al 4305769 o dirigirse a la Dirección de Educación Privada en el 2º piso del Centro Cívico.
