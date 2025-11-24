Última reunión del Consejo de Mayo: definen el proyecto de reforma laboral

El Consejo de Mayo llevará a cabo este miércoles su última reunión del año, en un contexto marcado por la expectativa generada en torno a la reforma laboral y las tensiones internas provocadas por la demora en la circulación de los borradores oficiales. Este encuentro representa la culminación del proceso iniciado meses atrás tras la firma del Pacto de Mayo en Tucumán, con el objetivo de presentar al Congreso Nacional un paquete de proyectos legislativos antes del 15 de diciembre.

La sesión estará coordinada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su debut en esta función, quien estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La reunión se desarrollará sin la presencia del presidente Javier Milei y marcará también la primera ausencia de Guillermo Francos en su rol anterior como coordinador.

El organismo está integrado por seis consejeros que representan a diversos sectores: Federico Sturzenegger por el Poder Ejecutivo, Alfredo Cornejo en representación de las provincias, Carolina Losada y Cristian Ritondo por el Poder Legislativo, Gerardo Martínez de la UOCRA por los sindicatos, y Martín Rappallini de la UIA por el sector industrial. Aunque la agenda abarca los diez puntos del acuerdo firmado con los gobernadores, el debate sobre la modernización laboral ha dominado las discusiones previas.

Fuentes del Consejo han señalado que el Gobierno aún no ha distribuido los borradores detallados de la reforma laboral, a pesar de haber comprometido su envío durante el fin de semana largo. Desde la Casa Rosada se reconoce esta demora, aunque se asegura que la versión definitiva será definida por el Ejecutivo y enviada antes del plazo establecido del 15 de diciembre.

Esta última sesión del Consejo de Mayo se perfila como determinante para consolidar un proceso que ha estado caracterizado por filtraciones y desacuerdos internos. El Gobierno busca alcanzar un texto consensuado que permita su presentación formal ante el Congreso, donde se anticipa que la reforma laboral generará uno de los debates más intensos del cierre del año parlamentario.