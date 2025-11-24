Boca Juniors se impuso este domingo por 2-0 ante Talleres de Córdoba en La Bombonera y aseguró su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. El equipo dirigido por Claudio Úbeda resolvió el cruce con un doblete de Miguel Merentiel y una actuación clave del arquero Agustín Marchesín, quien contuvo un penal en el cierre de la primera etapa.

El inicio del encuentro tuvo a Talleres como protagonista. El equipo de Carlos Tevez ejerció una presión alta que complicó la salida de Boca durante varios minutos y generó las primeras situaciones claras, obligando a Marchesín a intervenir en más de una oportunidad.

A los 28 minutos, el Xeneize abrió el marcador desde un tiro de esquina: Lautaro Di Lollo ganó en lo alto, la pelota dio en el travesaño y Merentiel aprovechó el rebote para establecer el 1-0.

En la última jugada del primer tiempo, el conjunto cordobés dispuso de la chance para empatar mediante un penal concedido por una mano de Exequiel Zeballos. Mateo Cáceres ejecutó el remate, pero Marchesín adivinó la dirección y mantuvo la ventaja del local.

Apenas iniciado el complemento, Boca amplió la diferencia. Lautaro Blanco envió un centro desde la izquierda y Merentiel apareció sin marca en el área chica para definir y sellar el 2-0. A partir de allí, el equipo local administró el ritmo del partido y controló los intentos de Talleres, que no pudo descontar pese a las variantes ofensivas.

En el tramo final, Boca realizó modificaciones para sostener la intensidad en la mitad de la cancha y cerró un triunfo que lo deposita entre los ocho mejores del certamen.

Con la clasificación, Boca enfrentará en cuartos de final a Argentinos Juniors, que viene de eliminar a Vélez en Liniers con dos goles de Hernán López Muñoz. Por haber terminado primero en su grupo, el Xeneize disputará esta instancia nuevamente en La Bombonera.