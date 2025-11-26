El servicio meteorológico emitió una alerta para San Juan por el SMN por condiciones climáticas severas que se prevé afecten a la región durante esta jornada y la madrugada del jueves. El fenómeno se caracteriza por un marcado cambio en la masa de aire, con un incremento progresivo de la intensidad del viento y la probable formación de actividad tormentosa.

Durante la mañana del miércoles, el tiempo se presentará mayormente nublado, con una probabilidad de precipitación nula y temperaturas máximas de 30 grados. El viento, proveniente del norte, se mantendrá en parámetros moderados. No obstante, el escenario comenzará a modificarse hacia la tarde, con un aumento significativo de la inestabilidad atmosférica. Se pronostican tormentas aisladas, con una probabilidad de ocurrencia que oscila entre el 10% y el 40%, acompañadas de un ascenso térmico hasta los 37 grados. El viento rotará al sector suroeste, manteniendo su intensidad.

El momento de mayor severidad se anticipa para la noche del miércoles. La previsión indica un cuadro de tormentas, con una probabilidad de precipitación que aumenta a un rango del 40% al 70%. Simultáneamente, se producirá un cambio drástico en la dirección del viento, que se establecerá desde el sur, incrementando notablemente su fuerza. Se esperan vientos sostenidos de entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora. Este fuerte viento sur, típico de los cambios de tiempo bruscos, provocará un marcado descenso de la temperatura, que descenderá hasta los 27 grados.

Para la madrugada y la jornada del jueves 27 de noviembre, se prevé una gradual mejoría. Las tormentas cesarán por completo, dando paso a un cielo parcialmente nublado y una probabilidad de lluvia nula. Sin embargo, el viento del sur y sureste continuará soplando con intensidad moderada durante todo el día, con velocidades sostenidas entre 13 y 22 kilómetros por hora, salvo un período de calma durante la mañana. Las temperaturas experimentarán una variación significativa, con una mínima de 17 grados en la madrugada y una máxima de 36 grados en la tarde.