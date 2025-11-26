En un anuncio que marca un punto de inflexión para la infraestructura energética de la provincia, Naturgy San Juan confirmó la puesta en marcha de un plan de inversión de $30.000 millones anuales destinados a reforzar la red de distribución eléctrica. Se trata de un esquema de obras que combina expansión, modernización tecnológica y mejoras en la atención al usuario, con el objetivo de blindar el servicio frente al crecimiento sostenido de la demanda.

La compañía detalló que el corazón del proyecto es la ejecución de seis obras esenciales: cuatro nuevas Estaciones Transformadoras (ET) y la ampliación de otras dos. En conjunto, las instalaciones aportarán 75 MVA de potencia, bajo niveles de tensión de 33/13,2 kV, y beneficiarán de forma directa a 14.661 usuarios. Actualmente, todas se encuentran en fase de obra civil y avanzan bajo la supervisión del organismo regulador provincial.

Publicidad

El plan apunta a los tres ejes del llamado “trilema energético”: garantizar seguridad en el suministro, mantener una relación costo–calidad sostenible y seguir criterios de eficiencia ambiental. Según explicaron desde Naturgy, la meta es robustecer la estructura eléctrica para evitar saturaciones, reducir vulnerabilidades y acompañar el desarrollo productivo de los departamentos más comprometidos por la demanda.

Las obras abarcan distintos puntos estratégicos del Gran San Juan y zonas rurales. La ampliación de la ET Casa de Gobierno, con 20 MVA de potencia, beneficiará a 5.543 usuarios. La nueva ET Sargento Cabral, una de las intervenciones más significativas, sumará también 20 MVA y alcanzará a 7.580 usuarios, siendo la de mayor impacto. En tanto, las nuevas estaciones de Cerrillo y Pistacho aportarán 10 MVA cada una, con impacto para 548 y 392 usuarios, respectivamente. A esto se suma la nueva ET Termas, que incorporará 10 MVA y atenderá demandas específicas de su área, y la ampliación de La Laja, que agregará 5 MVA para otros 595 usuarios.

Publicidad

Para Eduardo Stocco, director de Redes de Electricidad de Naturgy San Juan, el paquete de obras representa un salto estructural: “Estas obras permitirán brindar un servicio más confiable y estable, fortaleciendo la resiliencia del sistema eléctrico y soportando el crecimiento de la demanda en toda la zona de influencia. Reafirmamos nuestro compromiso con la calidad y la continuidad del servicio”, señaló.

A la par de la expansión física, Naturgy impulsa un fuerte componente de modernización tecnológica. Entre las mejoras destaca la incorporación de sistemas IT y OT orientados a la supervisión, automatización y operación remota de la red mediante Scada. Este upgrade no solo mejora la capacidad de respuesta ante eventos, sino que también apunta a elevar los estándares de seguridad informática.

Publicidad

Otro eje central es la modernización del servicio al usuario. La compañía informó que su oficina virtual registró un crecimiento explosivo: pasó de 9.000 a 92.000 usuarios, un incremento superior al 1.000%, lo que evidencia una adopción acelerada de los canales digitales. Este salto estuvo acompañado de la inauguración de la nueva Oficina Central y de un plan de renovación edilicia que incluye la remodelación de la sede de Albardón, la construcción de una nueva oficina en Jáchal y la apertura de otra en Barreal.

Con este paquete de obras, Naturgy busca consolidar un sistema eléctrico más robusto, moderno y preparado para acompañar el crecimiento provincial. El desafío es doble: garantizar estabilidad en el presente y anticiparse a la demanda futura. La estrategia ya está en marcha y promete cambios profundos en el mapa energético sanjuanino.