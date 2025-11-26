Cuándo sale la temporada 5 de Stranger Things por Netflix en Argentina

La plataforma de streaming Netflix confirmó el estreno en la Argentina de la quinta y última temporada de la serie “Stranger Things”, que pondrá fin a la historia de ciencia ficción que cautivó al público mundial. El desenlace de la producción se emitirá en tres partes consecutivas, una modalidad diseñada para mantener la expectativa durante las festividades de fin de año.

De acuerdo con el cronograma oficial, el primer bloque de episodios estará disponible a partir del 26 de noviembre. La segunda parte se habilitará el 25 de diciembre, mientras que el episodio final concluirá la serie el 31 de diciembre. Todos los lanzamientos se producirán a las 22, horario local argentino, siguiendo la misma franja horaria de la plataforma a nivel global.

La trama de esta temporada final se desarrolla en el otoño de 1987, continuando la historia un año después de los eventos de la entrega anterior. La sinopsis oficial indica que los protagonistas enfrentarán la amenaza del Upside Down en una escala superior, mientras el gobierno militariza el pueblo de Hawkins. Los actores del elenco principal han señalado en declaraciones públicas que esta entrega presenta una escala narrativa más amplia y un tono más oscuro en comparación con las temporadas precedentes.

La estructura de la temporada comprende un total de ocho episodios, con una duración progresivamente extensa en cada bloque. Los últimos episodios alcanzarán una longitud equivalente a la de largometrajes, con el capítulo final aproximándose a las tres horas de duración. El elenco central repite sus roles en su totalidad, con la incorporación de la actriz Linda Hamilton en un personaje de relevancia para la trama. Por el contrario, se descartó la participación de personajes cuyas historias concluyeron en temporadas anteriores, según confirmaron los creadores de la serie.

¿Cuándo se estrena la quinta y última temporada de Stranger Things en la Argentina?

El desenlace de la serie se lanzará en tres partes, según el siguiente cronograma:

La primera parte, que incluye los cuatro primeros capítulos, estará disponible el 26 de noviembre.

La segunda parte, con tres episodios, llegará el 25 de diciembre, coincidiendo con la Navidad.

Finalmente, el gran cierre con el último capítulo se podrá ver el 31 de diciembre.

Todos los volúmenes estarán disponibles a las 17 (hora del Pacífico), lo que significa que en la Argentina se estrenarán a partir de las 22. Solo se podrá ver en la plataforma de streaming Netflix.

¿Cuántos episodios tiene y cuánto duran?

La quinta temporada constará de ocho episodios, distribuidos en las tres partes de estreno. Ya se conocen los títulos de cada episodio, que dan algunos indicios de qué tratará la última entrega de la serie.

A su vez, se confirmó que las duraciones de los capítulos serán extendidas, puesto que se extenderán desde aproximadamente 54 minutos hasta unas tres horas. “Cada capítulo sea el equivalente a una película”, señaló Millie Bobby Brown a este medio.

A continuación, los títulos de los capítulos de Stranger Things 5 y sus duraciones:

The Crawl (El Rastreo): 68 minutos

The Vanishing Of (La desaparición de...): 54 minutos

The Turnbow Trap (La Trampa de Turnbow): 66 minutos

Sorcerer (Hechicero): 83 minutos

Shock Jock (Choque de Jock): dos horas y 15 minutos

Escape from Camazotz (Fuga de Camazotz): dos horas y 30 minutos

The Bridge (El Puente): dos horas y 40 minutos

The Rightside Up (El lado correcto hacia arriba): alrededor de tres horas

¿Qué personajes regresan y quiénes son las nuevas incorporaciones?

El elenco principal de las temporadas anteriores regresa casi en su totalidad:

Winona Ryder (Joyce Byers)

David Harbour (Jim Hopper)

Millie Bobby Brown (Once)

Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)

Noah Schnapp (Will Byers)

Sadie Sink (Max Mayfield)

Natalia Dyer (Nancy Wheeler)

Charlie Heaton (Jonathan Byers)

Joe Keery (Steve Harrington)

Maya Hawke (Robin Buckley)

Priah Ferguson (Erica Sinclair)

Brett Gelman (Murray)

Jamie Campbell Bower (Vecna)

Cara Buono (Karen Wheeler)

Amybeth McNulty (Vickie)

Entre las nuevas caras, se suman Nell Fisher como la versión adolescente de Holly Wheeler, Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (Teniente Akers). En tanto, se suma la reconocida Linda Hamilton, conocida mayormente por su participación en las películas de la saga Terminator. Ella interpretará a la Doctora Kay, una agente gubernamental con la misión de capturar a Once.