Pronóstico hídrico: sería el mejor desde 2018, pero no alcanza para salir de la crisis

La toma de muestras en la cordillera terminó y los técnicos de Hidráulica ya tienen la información para calcular uno de los pronósticos hídricos más difíciles de la historia San Juan. Deberán traducir a hectómetros cúbicos la cantidad de agua que traerá el río después del ciclo más bajo de los últimos 100 años. La extrema sequía pone en duda que el número se cumpla y, aguas abajo, el sistema necesita urgente recuperarse, aunque ya anticipan que no alcanzará para todo.

El año hidrológico que termina lo hace con un derrame total de 536hm3, el más bajo de la historia, incluso peor que el récord de la crisis de los años ’60, que fue de 616hm3. Para transitar el periodo hubo tres grandes sacrificios: el agro, principal usuario, tuvo que regar con menos agua y transitó la corta de invierno más larga de su historia, de 130 días; los tres embalses quedaron en sus niveles mínimos históricos y las autoridades y privados tuvieron que recurrir al acuífero y extraer agua subterránea para compensar el faltante.

Guadalupe López, directora técnica de Hidráulica, explicó que hay buenas señales en las nevadas, pero

Según adelantó a DIARIO HUARPE el Secretario del Agua, Ramiro Cascón, algunas estimaciones hablan de que las nevadas esta temporada podrían equivaler a unos 800 hm3. Guadalupe López, directora técnica de Hidráulica, anticipó que el pronóstico iba a ser mejor que los tres últimos años. Pero esos ciclos apenas superaron los 630 hm3. Todos los valores están por debajo del promedio de uso, que supera los 1.000 hm3. Traduciendo los números, la crisis seguiría.

El resultado final de los cálculos estaría listo para la próxima semana. López adelantó que la superficie cubierta es similar a la de 2018 y que la conservación fue buena. Pero todavía resta calcular la densidad y cuánta de esa agua se quedará en los acuíferos de cordillera, lagunas y vegas. Este factor disminuirá la cantidad de agua que llegue a los diques y por lo tanto a los canales.

Entre las definiciones que adelantaron las autoridades a cargo de la gestión del agua, una dejó en claro que este año no podrán solucionar todos los problemas que dejó la crisis. Es que tanto Cascón como López aseguraron que no hay un plan de recarga del acuífero de agua subterránea. Esto significa que no destinarán una parte del recurso para que se recupere esta reserva, que viene sufriendo un uso intensivo y bajó 6 metros de nivel, en promedio.

Durante la próxima temporada, a menos que el río sorprenda con un caudal extraordinario, seguirán extrayendo agua subterránea. Además del uso que le dan los privados, Hidráulica mantendrá funcionando las cerca de 70 perforaciones que tiene en los canales. Esto permitirá aumentar el caudal que va al riego, que este año nuevamente tendrá un coeficiente de 0,29 litros por segundo, por hectárea.

El riego será prioridad, pero controlarán el bueno uso

La decisión tomada por parte de las autoridades sanjuaninas es que el riego agrícola sea nuevamente prioritario. El grueso del derrame será nuevamente para este sector, que históricamente utiliza entre el 85 y el 95% del recurso para poder mantener sus actividades productivas.

Pero la política es que se pierda la menor cantidad de agua posible, un desafío importante teniendo en cuenta que la eficiencia en el agro llega es a veces menor al 50%. Para eso prepararon una batería de mejoras en infraestructura, inversión y controles.

Además de las obras que ya hicieron durante la monda de canales para mejorar la conducción, Cascón detalló que están reparando compuertas, llaves y defensas del río, sumaron personal para control y planifican más obras de mayor envergadura, como el intubado de un canal en el Quinto Cuartel.

El proyecto para detectar fincas que no están produciendo, pero reciben agua y suspender los derechos de agua sigue avanzando. Hay en la provincia 119.000 hectáreas que reciben turnos de agua. Durante los últimos meses ya encontraron más de 20.000 que no cultivan o se convirtieron en barrios que podrían, este verano, no recibir agua. Solo con esto la provincia ahorraría 5.800 litros por segundo por día de riego de los 36.000 que se destinan.

Hidráulica también trabajará en "preservar la convivencia" entre regantes. Esto significa controlar especialmente que ningún productor o persona robe agua, que estará especialmente racionalizada durante la temporada. Para eso controlar la rotura o alteración de compuertas, una práctica que se da en algunas zonas, y quieren reforzar que las Juntas se encarguen de prevenir estos y otros problemas que terminan en el desaprovechamiento.

Durante este año seguirán dando créditos subsidiados, con tasas del 9% anual, para mejorar la eficiencia hídrica. Entre las problemáticas que presentaron las autoridades está que, por ejemplo, para obtener un kilo de uva cereza se usan hasta 1.176 litros de agua, cuando con sistemas modernos y sin pérdidas en la distribución, podría hacerse con solo 250 litros por kilogramo.

Lo que alcance, para recuperar embalses

Si la cantidad de agua que trae el río es suficiente, el segundo objetivo para la próxima temporada será levantar la cota de los tres diques sobre el cause del río San Juan. Antes de iniciar el riego estaban en un 18% de su capacidad y durante los últimos días de agosto y todo septiembre siguieron bajando ya que extraen más del doble de lo que ingresa.

Para Cascón, es prioritario que San Juan pueda guardar parte de lo que entregue el río en el sistema. No se trata solo de recuperar los niveles de seguridad de las obras, que están trabajando forzadamente, también de pensar a futuro. “No sabemos si el ciclo de sequía termina ahora y los datos hablan de que todavía quedan años pobres, tenemos que pensar en las temporadas que vienen y estar preparados”, opinó el funcionario.