Después de que DIARIO HUARPE publicara el caso de Lourdes Indumentaria que y desde agosto los padres denunciante no tienen respuestas, se multiplicaron los casos similares. Incluso se sumaron proveedores denunciando estafas.

Es el caso de La Yapa sublimaciones, que denunció que nunca recibieron el pago por unas estampas que hicieron. “Están en nuestra lista de clientes malos”, dejaron en un posteo. "No me tocó directamente a mi sino a mi cuñada de nyg indumentaria, el era cliente de ella y yo le alquilaba la máquina para hacerle las estampas el anteaño pasado. El año pasado yo estuve trabajando en otro taller "guin indumentaria"y apareció este señor Luis por ahí ya que mi cuñada no le realizó más trabajos por una deuda importante. Ahí también le realizamos las estampas y diseños hasta que consiguió la confianza del dueño del taller y también desapareció dejándole una deuda económica muy grande", declararon los proveedores a DIARIO HUARPE.

Por otro lado, lectores de DIARIO HUARPE comentaron que este modus operandi viene, por lo menos, desde el año pasado. Pese a que en el comunicado de la empresa de uniformes decían que era la primera vez que les sucedía, madres de otras escuelas y promociones expusieron que desde Lourdes Indumentaria también les habían dicho que en principio un problema de salud les retrasaba la entrega y después aludía a problemas con los proveedores, todo esto en 2022.

“Una pena que pasen estas cosas a nosotros de la Escuela Laprida nos hizo lo mismo con la diferencia que lo cansamos al hombre este y nos devolvió el dinero pero quedaron algunos pendientes . Es una vergüenza cuando nosotros cumplimos con los pagos y ellos siempre poniendo escusas. Unos estafadores Lourdes Indumentarias”, denunció Elizabeth Vergara.

“El año pasado también nos pasó a nosotros con la misma empresa son unos irresponsable también dijeron lo mismo que por tema de salud no la podían entregar. Que no hagan más y listo”, denunció Yesica Giménez.

"En la escuela Laprida de Capital nos hicieron lo mismo con la diferencia que estuvimos hasta que nos devolvió el dinero . Es un chanta", expuso Alejandra Paola Argüello.

A las escuelas que se sumaron a las denuncias son las escuelas: Balcarce, Laprida, Quinto Cuartel, Juan Antolín Zapata y Ejército de los Andes. Las primeras denunciantes fueron: Nicanor Larraín, Prilidiano Pueyrredón de 25 de Mayo, Julia de León, Andina Caucete, Martin Güemes, Francisco de Villagra, General San Martin de Jáchal, Blas Parera, Ernesto Bavio, Walt Disney, Antonino Zapata, Navarro en El Encón, Antonio Cuaranta de Jáchal y Schweitzer.