El adicional o recargo que algunos comercios agregan al pago mediante tarjetas de débito está totalmente prohibido, es por eso que en San Juan, se han realizado más de 10 multas a los comercios que estaban en infracción. Ahora dichos comercios deberán enfrentar una multa de más de $300.000, que hoy en día, es un valor elevado. El director de Defensa al Consumidor Juan Sancassani, dialogó con DIARIO HUARPE y comentó cuáles son las faltas más comunes y los precios de las multas Asimismo, insistió en que la gente se anime a denunciar las infracciones.

“Hoy en día, luego del tema de la devolución del IVA, la gente ha tomado la iniciativa y ha realizado denuncias formales. Antes, denunciaban a través de redes sociales o bien llamaban a una radio para exponer su queja, pero hoy en día recibimos más denuncias”, expresó. Debido a esto, se empezó a controlar severamente e incluso se ha llegado a multar a varios comercios, pero por otro tipo de infracción, el recargo o el plus al pagar con tarjetas de débito. “Hemos tenido que multar a más de 10 comercios con multas que rondan los $300.000”, aseveró Sancassani.

A su vez, destacó que la mayoría de las infracciones son cometidas por los medianos o pequeños comercios, quienes tal vez no están instruidos un 100% sobre el tema. “Los grandes comercios o que llevan muchos años en el rubro no lo hacen, no cometen este tipo de faltas”. Muchas veces, los comercios pequeños no tienen en cuenta que ellos mismos deben aplicar los costos de los servicios en sus productos y ahí es cuando caen en la infracción.

Con respecto al panorama post electoral, con respecto a los aumentos abruptos del valor del dólar, el director explicó que no hubo muchos problemas con el reintegro del IVA o el adicional al pago con tarjetas de débito, sino que el mayor problema fue con la no exhibición de precios. En este caso, Defensa al Consumidor es un poco más flexible y le da el lapso de tres días para solucionar el problema, pero aun así, continúan colocando las multas.

“Hoy en día la gente usa mucho las tarjetas o las billeteras virtuales, entonces hay muchas quejas sobre algunas infracciones. Nosotros le pedimos a la gente que se tiene que acostumbrar a denunciar, así nosotros podemos actuar”, dijo Sancassani.

Cómo realizar las denuncias formales

La denuncia formal se puede realizar personalmente en las oficinas de Defensa al Consumidor, en el cuarto piso del Centro Cívico. También puede ser vía telefónica al 0800-333-3366 o al 4306400. Asimismo, Sancassani explicó que se está trabajando en una nueva alternativa para poder realizar denuncias de forma digital bajo la plataforma de ciudadano digital. Si bien no es un dato confirmado, sí aseguró que el proceso está en trámite.