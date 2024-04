El Partido Justicialista de San Juan debe encarar el proceso de renovación de autoridades debido a que el 8 de mayo se vencen los mandatos a todo nivel, incluido el de Sergio Uñac como presidente. En ese contexto es que hay dos posturas de cómo deben elegirse a la próxima conducción: con o sin lista unidad. La primera implica un acuerdo de los sectores mayoritarios para conformar una lista en la que estén representados, mientras que la segunda postura es de permitir que todos los que quieran, presenten listas para que sea el afiliado quien elija a la nueva cúpula del partido. Este lunes 22 se reunirá nuevamente el Consejo del partido para convocar al Congreso para el próximo sábado, con el objetivo de extender los mandatos por 75 días e iniciar con el cronograma electoral para que en la segunda quincena de junio haya comicios internos.

Este lunes 22, en la sede central, se reúne el Consejo del PJ para convocar al Congreso en los próximos días y buscar el voto mayoritario necesario para aprobar los pasos a seguir. DIARIO HUARPE habló con referentes de distintas líneas del peronismo para conocer su opinión y la mayoría quiere que se acuerde una lista unidad, en la que tengan injerencia tanto Sergio Uñac como José Luis Gioja.

Juan Carlos Quiroga Moyano / diputado de UxP

Mauricio Ibarra / Congresal nacional del PJ

Luis Salcedo Garay / Dirigente del PJ

Facundo Perrone / Dirigente del PJ

“La elección en San Juan debe estar en línea con las nacionales, no deberían adelantarse como se pretende acá. Permitirlo es como pretender que Alberto Fernández vuelva a la presidencia del PJ nacional tras la derrota electoral sufrida. Esto es lo mismo para la provincia con el caso de Sergio Uñac y no es lo que yo pretendo que suceda. Creo que debemos priorizar una lista unidad para evitar enojos y discusiones que dividan, pero si eso no se logra, me parece muy saludable que el afiliado puede elegir entre dos o más propuestas para el futuro del partido”.