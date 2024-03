Durante la mañana de este miércoles, el también exdiputado nacional, José Luis Gioja, dialogó con Radio Sarmiento, y al ser consultado sobre Orrego, dijo: “Lo veo bien, yo creo que hay una situación muy particular en la nación, pero creo que tiene una buena cualidad que es la humildad y sus buenas intenciones”. De inmediato, Gioja fue interpelado ante esta respuesta por el periodista, quien le preguntó si la referencia a la humildad era un “palito” para Uñac, a lo que el exmandatario respondió con tono jocoso: “No me hagan decir cosas que no quiero decir”.

Respecto a la postergación de las elecciones en el PJ local, Gioja fue contundente al descartar la posibilidad de que él sea candidato para la conducción del partido, pero aseguró que eso no significa abandonar. “Yo estoy para ayudar. Tengo el overol y las alpargatas puestas”, aseveró.

En este sentido, el exmandatario evitó contestar si en el PJ se debe llegar a un acuerdo por la conducción o si debe llamarse a elecciones, pero aseguró que pase lo que pase, todos deben tirar para el mismo lado, buscar representatividad, y que haya democracia interna. “Primero la patria, después el movimiento, y por último, hombres y mujeres que formamos este partido”, enfatizó. Vale destacar que también esquivó una pregunta sobre una posible alianza con Sergio Uñac, y lejos de polemizar, aseguró que lo único que busca es la unidad, sea con quien sea.

Asimismo, se refirió a dos nombres de peso dentro del Justicialismo sanjuanino, como lo son su excompañero de fórmula, Fabián Gramajo, y el exintendente de Capital, Emilio Baistrocchi. Sobre el chimbero reconoció que viene trabajando mucho para aportarle al partido, mientras que, también habló de la pelea entre el uñaquismo y el exjefe comunal capitalino y dijo: “Es una pelea entre ellos, yo no formé parte de esos gobiernos. Creo que deben transitar caminos de diálogo”.

Por otra parte, Gioja opinó sobre la situación política y económica del Gobierno nacional de Javier Milei y manifestó: “Están destruyendo institucionalmente un montón de organizaciones del Estado en la Argentina, los veo con un discurso agresivo, y me parece que les falta mucho de celeste y blanco. Creo que esto de negar al Estado y estar replicando cosas que no tienen que ver con nuestra tradición, no nos hace bien”.