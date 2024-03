A fines de febrero, el Consejo del Partido Justicialista (PJ) de San Juan decidió por mayoría coordinar las elecciones locales con las nacionales. Esto provocó una prórroga de las mismas y la extensión de los mandatos actuales hasta septiembre. Sin embargo, en el Congreso nacional no se definieron las fechas y los comicios podrían ser hasta en el 2025. Ante esta indefinición, el senador nacional y presidente del partido, Sergio Uñac, confirmó en exclusiva a DIARIO HUARPE que llamará a comicios sí o sí antes de fin de año, independientemente de lo que se haga a nivel nacional. Cabe recordar que ya hubo una reunión entre dos dirigentes, Emilio Baistrocchi y Fabián Gramajo, en la que hablaron de la necesidad de renovación.

Uñac adelantó que en abril o, a más tardar en mayo, llamará al Consejo para convocar a elecciones y lograr la tan pedida renovación en el PJ local. Esto concibe también la publicación de un cronograma electoral.

“Hay ánimos desde el sector provincial de que la situación electoral se tiene que resolver sí o sí en el segundo semestre de este año. Porque claro, esto no se resolvió a nivel nacional. Empezaron a plantear críticas y al final se terminó el Congreso y aprobamos balances, tribunal electoral, se aprobó la comisión de acción política, la licencia de Alberto, pero nada más. Si el PJ nacional no resuelve lo electoral en el segundo semestre, nosotros desde el Consejo provincial vamos a poner fecha para las elecciones”, planteó el exgobernador de San Juan.

En este sentido, el actual senador aseveró que el llamado a elecciones no significa la apertura de internas, como las hubo en los últimos comicios partidarios que se celebraron en el 2020. Como actual presidente del partido, sigue abogando por la necesidad de una lista de unidad entre las dos grandes facciones del peronismo local, el uñaquismo y los que representan al exgobernador y al diputado nacional mandato cumplido, José Luis Gioja.

“Eso no quiere decir que voy a abrir internas, yo abogo por la oportunidad de armar un gran acuerdo. Un gran acuerdo con renovación de autoridades, después veremos las caras. Desde las elecciones de marzo de 2020 nosotros somos un sector mayoritario, pero eso no quiere decir que no podamos lograr un acuerdo que sea equitativo para todos”, dijo.