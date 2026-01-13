Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su intención de tomar el control de Groenlandia reavivaron tensiones geopolíticas en el Atlántico Norte y encendieron las alarmas en Europa. El mandatario estadounidense justificó su postura al señalar que la isla, territorio autónomo bajo soberanía de Dinamarca, es clave para contener la influencia de Rusia y China en el Ártico, y evitó descartar el uso de la fuerza para lograr su objetivo.

Ni el Gobierno de Groenlandia ni el de Dinamarca aceptaron las pretensiones de Washington y reclamaron el respeto a su soberanía. En ese contexto, solo siete países europeos, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, el Reino Unido y Dinamarca, se pronunciaron de manera conjunta, afirmando que “Groenlandia pertenece a su pueblo” y que cualquier decisión sobre su futuro corresponde exclusivamente a Copenhague y a las autoridades locales.

Planes militares y versiones cruzadas

En paralelo, comenzaron a circular reportes en medios occidentales sobre posibles planes europeos para reforzar la presencia militar en la isla. El diario The Telegraph informó que el Reino Unido mantiene conversaciones con aliados como Francia y Alemania para evaluar el despliegue de una fuerza en Groenlandia, incluso bajo el paraguas de la OTAN, con el objetivo de reducir la incertidumbre generada por las ambiciones de Trump.

En la misma línea, Bloomberg indicó que un grupo de países europeos, liderados por Londres y Berlín, analiza establecer una presencia militar conjunta como señal política de compromiso con la seguridad del Ártico. Alemania, según estas versiones, impulsaría una misión aliada para proteger la región.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, reforzó esta postura al advertir que “las fronteras de Europa son soberanas” y que el Ártico se ha convertido en “un nuevo campo de conflicto”. Además, recordó que Dinamarca anunció una inversión de 2.000 millones de euros para reforzar su dispositivo militar en la zona.

Escepticismo entre analistas

Pese a los anuncios y las versiones, varios especialistas ponen en duda la viabilidad real de un despliegue europeo. El politólogo Dmitri Drobnitski consideró que se trata de una retórica más simbólica que efectiva: “No hay nada real que enviar a Groenlandia. Para sostener tropas allí se necesita un fuerte componente naval”, afirmó, y descartó un enfrentamiento directo por la isla.

Drobnitski sostuvo además que Londres y París temen que Trump avance por la vía diplomática, comprando Groenlandia mediante negociaciones con Dinamarca, y que estas maniobras buscan dilatar el proceso hasta que el presidente estadounidense centre su atención en otros frentes.

Una visión similar expresó Vladímir Shapoválov, quien aseguró que el eventual envío de tropas tendría como objetivo “proteger a Groenlandia del propio Trump”, aunque advirtió que ni el Reino Unido ni Francia cuentan con fuerzas suficientes para frenar una eventual acción estadounidense.

Una señal política contra Washington

Para el analista Stanislav Tkachenko, cualquier despliegue europeo tendría un carácter simbólico y diplomático, una “demostración de bandera” con un claro trasfondo antiestadounidense. Según explicó, esta postura profundizaría la brecha entre Europa y Estados Unidos y buscaría marcar límites frente a una diplomacia basada en la presión y las amenazas.

¿Comprar o conquistar?

Desde una perspectiva más dura, el especialista en temas militares Andréi Bogodel sostuvo que Washington evalúa dos escenarios: comprar o conquistar Groenlandia. En su análisis, la administración Trump concibe esta posibilidad como una acción preventiva, enmarcada en la doctrina de “paz a través de la fuerza”, que caracterizaría su segundo mandato.

Bogodel recordó que Estados Unidos ya cuenta con la base espacial Pituffik, un punto clave de su sistema de defensa antimisiles en el Ártico, y subrayó el valor estratégico de la isla por sus recursos naturales, su posición geográfica y su potencial como nodo logístico y tecnológico. Incluso, advirtió que una anexión podría fortalecer políticamente a Trump de cara a las elecciones legislativas de 2026.

Un escenario abierto

Mientras Dinamarca busca apoyarse en sus socios europeos y evalúa cómo responder a la presión estadounidense, el futuro de Groenlandia sigue siendo una incógnita. Por ahora, Europa debate entre gestos diplomáticos, declaraciones de respaldo y planes militares de alcance limitado, frente a un Estados Unidos que no descarta ninguna opción y vuelve a poner a prueba el equilibrio geopolítico en el Ártico.