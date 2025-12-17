El 21 de junio de 2015, en un campo de la localidad bonaerense de Suipacha, la vida de una familia cambió para siempre. Un niño de cinco años jugaba cerca de un corral cuando ocurrió un hecho tan inesperado como brutal: un caballo, asustado por la presencia de una víbora, lanzó una violenta patada que impactó de lleno en su cabeza. El golpe fue devastador y le provocó una lesión craneana gravísima. En medio de la angustia y sin pronóstico alentador, la familia comenzó a pedir la intercesión del empresario argentino Enrique Shaw.

Hoy, aquel niño, convertido en adolescente, lleva una vida normal y sin secuelas. Una curación que la ciencia no logra explicar y que pronto será reconocida por la Iglesia como un milagro atribuido a Enrique Shaw, abriendo así el camino a su beatificación. En exclusiva para Infobae, la entrevista a Monseñor Santiago Olivera, vicepostulador de la causa de beatificación de Enrique Shaw, y a Fernán de Elizalde, administrador de la causa.

“La madre fue testigo directa de la tragedia. El padre se encontraba lejos. Cuando logran levantar al niño, la situación era desesperante: no respondía, no reaccionaba, parecía no respirar. Todo indicaba que estaban ante una muerte inminente”, narra Fernán.

Sin tiempo que perder, lo suben a una camioneta y emprenden una carrera contra el reloj. Durante el trayecto buscan ayuda en distintos puntos: Suipacha, Chivilcoy y otros pueblos intermedios. En Chivilcoy ocurre el primer hecho decisivo: dos médicas, ex oficiales de la Fuerza Aérea y con experiencia en trauma, logran provocar una reacción vital mínima, suficiente para que el niño pueda resistir el traslado posterior en avión sanitario.

Gracias a esa intervención, el niño logra llegar con vida al Hospital Universitario Austral, en Buenos Aires, incluso soportando un traslado aéreo en helicóptero. Al ingresar al Austral, el pronóstico era sombrío. Un médico advierte a la familia que el estado del niño era tan grave que quizás no convenía siquiera intervenirlo, insinuando que podía estar ya clínicamente muerto.

Sin embargo, los padres insisten: “Hagan todo lo que sea necesario”, detalló De Elizalde. Es en ese momento límite cuando el padre realiza un gesto interior decisivo. Con una fe absoluta, se encomienda a la intercesión de Enrique Shaw, empresario argentino y padre de familia, cuya causa de beatificación estaba en curso. Pronuncia una frase que quedará grabada para siempre: “ Yo te cambio tu santidad por la salud de mi hijo ”, afirma De Elizalde.

Desde entonces, la familia inicia una acción tan simple como poderosa: pedir oración. No a un santo consagrado y conocido, sino a un hombre que muchos no sabían quién era. Al principio rezan los más cercanos. Luego, la cadena crece. Con el paso de los días, entre 7.000 y 8.000 personas en distintos países rezaban por el niño, pidiendo su curación por intercesión de Enrique Shaw.

Una tía del niño, diseñadora gráfica, crea una estampita de Enrique Shaw, que en lugar de decir ‘venerable’, dice abajo ‘que sea tu milagro’. La imagen comienza a circular por redes sociales, por el hospital, incluso es colocada discretamente detrás de la cama en terapia intensiva. Enfermeros y personal médico, sin conocer del todo la historia, también se suman a la oración.

Durante 45 días, el niño permanece internado en estado crítico. Es sometido a cinco cirugías cerebrales para drenar líquido acumulado por la hipertensión intracraneana, además de otros procedimientos menores. Pero la situación no se estabiliza. Finalmente, el equipo médico toma una decisión extrema: implantar una válvula de drenaje permanente en el cerebro. No había otra alternativa viable.

La válvula se importa del exterior y se convoca a un especialista para realizar la intervención. La operación estaba programada para las tres de la tarde de un día determinado. La madre, angustiada, reza con una intención muy precisa: que su hijo sobreviva sin secuelas, sin quedar marcado para siempre.

Entonces ocurre el hecho clave. Minutos antes de entrar al quirófano, el cirujano realiza una verificación final de rutina. Al hacerlo, descubre algo absolutamente inesperado: el líquido comienza a drenar de manera espontánea y normal. La presión intracraneana se había regularizado sola. La cirugía se suspende.

“Ese instante marca con claridad un antes y un después, un criterio fundamental en los procesos canónicos de reconocimiento de un milagro. Lo que la medicina no podía explicar ni lograr, había ocurrido sin intervención técnica”, asegura De Elizalde.

A partir de ese momento, la recuperación del niño es rápida y sostenida. En pocos días comienza a comer, es extubado, mejora neurológicamente. En 10 a 15 días está en condiciones de ser trasladado al Instituto Fleni para rehabilitación. “Allí ocurre casi un segundo milagro: el niño, que había quedado desfigurado y extremadamente debilitado, se recupera por completo, sin secuelas neurológicas, sin daño cognitivo, sin deformaciones visibles. Hoy, ya adolescente, lleva una vida normal. Nadie podría imaginar lo que atravesó, salvo por el conocimiento de su historia”, detalla De Elizalde.

Por su parte, Monseñor Santiago Olivera, vicepostulador de la causa de Enrique Shaw, explica: “En nuestro lenguaje común decimos que algo es un milagro cuando no tiene explicación. Pero en la Iglesia, cuando se estudia un milagro en Roma, se comprueba que, con todas las razones médicas, el hecho excede la explicación científica. Y la curación que no tiene explicación es la que supera la ciencia médica”.

La documentación médica, los estudios, la evolución clínica y los “saltos” positivos inexplicables fueron analizados con rigor. La conclusión fue clara: la ciencia no puede dar cuenta suficiente de lo ocurrido. Infobae intentó comunicarse con la familia del niño, pero prefieren mantenerse en el anonimato.

Monseñor Olivera sostiene: “El milagro siempre es un milagro de Dios, pero en este caso se pidió con insistencia la intercesión de Enrique Shaw, y así fue. Lo que parecía imposible, se dio”. Y recuerda que, si bien pueden existir otros tipos de milagros, “lo más común y lo más claro en las causas de beatificación y canonización son las curaciones físicas inexplicables”.

Este milagro fue el que abrió definitivamente el camino a la beatificación de Enrique Shaw, a quien incluso el Papa León ha señalado como “un hombre providencial para nuestros tiempos, un empresario con un sentido cristiano de la empresa verdaderamente admirable, cuyas huellas debemos seguir”, asegura el obispo castrense.

Enrique Shaw no fue sacerdote ni religioso. Fue empresario, esposo, padre de nueve hijos y oficial de la Armada, y su vida —vivida con una coherencia poco frecuente— lo convirtió en uno de los próximos beatos argentinos. Nacido en 1921 en el Ritz de París, Shaw entendió la empresa de un modo radicalmente distinto al habitual: no como una máquina de lucro, sino como una comunidad de personas.

Convencido de que el trabajo debía estar al servicio de la dignidad humana, promovió relaciones laborales basadas en el diálogo, la justicia y el respeto, incluso en contextos de fuerte conflictividad social. Ese enfoque se tradujo en decisiones concretas e innovadoras. Fue impulsor del salario familiar en la Argentina, una medida pionera en su tiempo, pensada para que el ingreso del trabajador tuviera en cuenta no solo su tarea, sino también la responsabilidad de sostener una familia.

Para Shaw, el salario no podía ser un número abstracto: debía permitir una vida digna. En 1955, en el contexto de la fuerte persecución religiosa que siguió a la quema de iglesias y al