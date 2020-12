Quedó conformado el tribunal para la megacausa de expropiaciones

Finalmente y tras el sorteo realizado en la Sala Primera de la Cámara Penal será Matías Parrón quien integre, junto a Silvina Rosso de Balanza y Martín Heredia Zaldo, el tribunal que llevará adelante el juicio por la megacausa de expropiaciones. Estos magistrados deberán resolver ahora si existió o no una asociación ilícita para estafar por montos millonarios al Estado provincial.

Fuentes ligadas a la investigación explicaron que el juicio podría darse durante el segundo semestre del año próximo.

Entre los imputados de más peso están los abogados Santiago Graffigna y Horacio Alday, los exjueces Carlos Macchi y Rosalba Marún, el ex fiscal de Estado Mario Díaz y los ex miembros del Tribunal de Tasaciones Pedro Bazzani, Adolfo Cravero, Julio Fernández, José Moreno y Eduardo Olivera. También la ex perito oficial Ana María Melvin, el ex empleado del Estado Néstor Adán Ruiz y los peritos de parte Víctor Bustos, Fernando Videla y Juan Pablo Quiroga.

Todos están acusados de ser miembros de una asociación ilícita, bajo el liderazgo de Graffigna. Las presuntas maniobras delictivas que ejecutaron le causaron al Estado una estafa de $42 millones y gracias a que el escándalo salió a la luz, se paralizaron pagos por expropiaciones por más de $1.500 millones.

Esta causa tuvo ribetes que son verdaderamente escandalosos. La investigación reveló que abogados, jueces, funcionarios y empleados del Estado articularon acciones ilegales para que la provincia pagara mucho más dinero que el que correspondía por terrenos que expropiaba.

Para cerrar hay que recordar que la investigación por la megacausa comenzó en el año 2010 por una denuncia que hizo la gestión de José Luis Gioja y una década después recién logra completarse el tribunal para juzgar a los presuntos culpables.