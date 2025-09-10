Lisandro Catalán fue confirmado este miércoles como nuevo ministro del Interior por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien lo definió como su colaborador más cercano desde hace casi dos décadas. De este modo, el tucumano se convierte en el principal articulador político de La Libertad Avanza en su vínculo con gobernadores y legisladores.

Catalán, de 49 años y abogado egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, es considerado un hombre de absoluta confianza de Francos. Ambos coincidieron en el Banco Provincia durante la gestión de Daniel Scioli y en 2012 fundaron la Fundación Acordar. “Lo trato como a un sobrino”, suele decir Francos, en alusión a la relación que los une.

Publicidad

Su carrera política refleja una capacidad de adaptación a distintos signos partidarios. Fue funcionario en el Banco Provincia durante el sciolismo; en 2016 ingresó al Registro Nacional de Reincidencia bajo el gobierno de Mauricio Macri y permaneció en ese puesto durante la gestión de Alberto Fernández, primero bajo Marcela Losardo y luego con Martín Soria.

En el actual gobierno de Javier Milei, Catalán se consolidó como pieza central en el armado político nacional. Participó de la transición con Eduardo “Wado” de Pedro, se transformó en nexo con gobernadores y legisladores y trabajó en la expansión territorial de La Libertad Avanza junto a Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y Santiago Caputo.

Publicidad

Su protagonismo comenzó a hacerse visible el 25 de Mayo de 2024, cuando se instaló en Córdoba para preparar la logística del acto encabezado por el Presidente. Allí se reunió con referentes libertarios locales como Gabriel Bornoroni y con aliados del PRO, lo que anticipaba que estaba listo para ocupar un rol mayor en el Gabinete.

Ahora, como ministro del Interior, su tarea será tender puentes con los mandatarios provinciales en un contexto de tensiones por los recursos y la relación política con la Casa Rosada.