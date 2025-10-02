Desde el Complejo Penitenciario de Ezeiza, el presidente Javier Milei destacó que su mandato apunta a “terminar con el flagelo de la inseguridad” y subrayó la necesidad de un cambio profundo en el sistema judicial y penal. “Años de garantismo ataron las manos de las fuerzas, jueces y fiscales, mientras daban vía libre a los criminales”, afirmó.

El presidente Javier Milei, acompañado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, presentó hoy en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza el Plan de Tolerancia Cero con el Crimen y el nuevo Código Penal, “para cambiar el sistema de fondo”, y advirtió que la implementación de estas reformas “depende directamente del Congreso de la Nación”. El acto dejó varias declaraciones importantes. Entre los principales puntos del discurso del presidente estuvo lo siguiente:

“La sociedad puso frente a mí un mandato muy claro, terminar con el flagelo de la inseguridad”.

“Para que la gente comience a estar de nuevo segura, necesitamos cambiar el sistema de fondo. Años de garantismo se encargaron de atarle jurídicamente las manos a las Fuerzas de Seguridad, a los jueces y a los fiscales que, sí querían combatir el crimen, mientras les daban vía libre y excusas a los criminales.”

“Que este conjunto de reformas se implemente o no, depende directamente del Congreso de la Nación. Depende de que quienes estén sentados en las butacas del poder Legislativo tengan la vocación de ponerse del lado de las víctimas y no del lado de los delincuentes. El país necesita diputados y senadores que comprendan esto, no hay puntos medios”.

“Como parte de nuestro objetivo de hacer grande a la Argentina nuevamente, el orden es una precondición y por eso necesitamos tolerancia cero”.

“Estamos haciendo cambios profundos en las dimensiones más esenciales de la vida de los argentinos. Producto de este sendero de reforma profunda, el futuro va a ser distinto al pasado, pero este proceso hoy está a mitad de camino. Todavía falta para el punto de llegada”.

“Yo sé que este camino conlleva esfuerzo de parte de todos, pero es el camino correcto. Si claudicamos ahora, podemos perder la última oportunidad para cambiar el destino de nuestro país. Hagamos que el esfuerzo valga la pena”.

La ministra de Seguridad por su parte resaltó que el Código Penal vigente tenía más de 100 años de parches y que la nueva iniciativa propone un marco moderno. Entre los aspectos clave señalados por la ministra están los siguientes items:

“Un sistema penal tiene que poder imputar a quienes delinquen, castigarlos con penas severas, condenarlos de forma ágil y asegurarse que esas condenas se cumplan”

“Nuestro Código Penal tiene 100 años de parches”.

“Esta comisión presidida por nuestro ministro de Justicia ha presentado un código penal moderno, actualizado, que defiende a las víctimas y no a los delincuentes”.

“Si el 82% de los delitos son de prisión efectiva, es verdad que el que las hace las paga”.

“Si la Justicia sigue presa de un sistema lento, que tarda años en condenar y minutos en liberar, nada de lo que hagamos tiene sentido”.

“Tenemos realmente un verdadero cuerpo de jueces y fiscales que realizan una tarea que cada vez se hace con más velocidad, con más premura y eso se llama justicia”.

“La Argentina, de una vez y para siempre, termina con la doctrina del zaffaronismo, que tanto daño le hizo a la sociedad, a las víctimas, a los estudiantes y que penetró como doctrina de protección del delincuente en toda América Latina”.

“Hoy este código penal viene a poner a la Argentina en el lugar en el que siempre debió haber estado: protegiendo a la sociedad, cuidando a nuestra fuerza de seguridad, terminando la impunidad que tantos años reinó”.

“Hoy la Argentina puede decir que con el presidente Milei nace una nueva doctrina: la doctrina penal de la tolerancia cero”.

El nuevo Código Penal prevé endurecimiento generalizado de penas, reducción de la edad de imputabilidad y tipificaciones para nuevas modalidades delictivas. También impulsa la implementación del sistema acusatorio para agilizar los procesos judiciales, otorgando mayor transparencia y eficacia a los juicios.