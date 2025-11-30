Lo que debía ser una celebración de fin de año para la escena punk platense terminó en tragedia la noche del viernes, cuando el guitarrista Nahuel Niz, de 35 años, murió en pleno escenario mientras se presentaba con su banda, “Loca Sensación”, en un bar cultural de La Plata. El músico se desplomó cerca de las 23, durante el tercer tema del cierre de la jornada, ante la sorpresa del público que en un primer momento creyó que se trataba de una parte del show.

La situación cambió rápidamente cuando los compañeros del guitarrista advirtieron que Niz no reaccionaba. De inmediato detuvieron la música, intentaron asistirlo y pidieron ayuda médica. Testigos relataron que la caída fue abrupta y que tanto los músicos como el personal del lugar actuaron con urgencia para iniciar maniobras de reanimación mientras se convocaba al SAME.

Minutos después, una ambulancia trasladó a Niz al Hospital San Martín, donde los médicos confirmaron su muerte. Según el primer informe, el artista sufrió un “paro cardíaco no traumático”, cuadro que podría haberse desencadenado por un malestar previo que se agravó durante la presentación. La noticia se expandió rápidamente entre familiares, amigos y seguidores que se encontraban en las inmediaciones del bar.

El recital tenía un significado especial para “Loca Sensación”, que regresaba a los escenarios luego de un período de inactividad y cerraba un año marcado por cambios en la formación. Horas antes del show, el grupo había publicado un mensaje celebratorio en redes: “Después de idas y vueltas nunca nos fuimos, pero ahora volvimos. Estaremos cerrando el año el 28 de noviembre. Les agradecemos de todo corazón”.

Con la tragedia confirmada, la banda despidió a su guitarrista con un mensaje cargado de dolor: “Te fuiste como vos quisiste, tocando tu guitarra. Fuiste un gran compañero y amigo. Tu partida nos deja un vacío enorme”. Cientos de seguidores y allegados replicaron el homenaje con recuerdos y expresiones de afecto hacia Niz, reconocido en la escena local por su compromiso y su pasión por la música.