La diputada nacional Marilú Quiroz, representante del Chaco y electa en 2021 dentro del PRO, volvió a instalar polémica tras encabezar en el Congreso un acto titulado “¿Qué contienen realmente las vacunas?”, en el marco de su oposición a la vacunación obligatoria establecida por la Ley 27.491. La legisladora ya había presentado a comienzos de mes un proyecto para revisar el carácter obligatorio del esquema nacional de inmunización.

Durante la actividad, Quiroz presentó el caso de un supuesto afectado por la vacuna de AstraZeneca, identificado como “José Daniel Fabián”, quien afirmó sufrir “magnetización” en su cuerpo tras recibir dos dosis, sin aportar pruebas clínicas. La explicación fue respaldada por la licenciada en Biotecnología Lorena Diblasi, quien aseguró: “Esto no es grasa en la piel. Esto le provocó la vacuna. A él no le sucedía esto”. El auditorio acompañó la intervención con atención, en un clima que buscó dar credibilidad a la denuncia.

Publicidad

Sin embargo, pocas horas después se confirmó que el hombre no era un vacunado con secuelas sino Ángel Argentino Cabral, conocido públicamente desde 2013 por su habilidad para adherir metales al cuerpo. Cabral, de 46 años y jubilado, había relatado en el programa El Diario de Mariana, emitido por El Trece, que descubrió su habilidad cuando “le tiraron un cubierto y se le pegó”. Incluso ostenta un récord Guinness por soportar hasta diez kilos adheridos a su piel, capacidad que nada tiene que ver con procedimientos médicos o vacunatorios.

Los videos de su aparición televisiva de hace más de una década se viralizaron rápidamente en redes sociales, desmintiendo la narrativa expuesta en el Congreso y generando una ola de críticas hacia la diputada por la difusión de información falsa. Usuarios y especialistas en salud remarcaron que el caso de Cabral es conocido mundialmente, desmontando así la supuesta evidencia presentada para cuestionar las políticas de vacunación.

Publicidad

La controversia reavivó el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en la comunicación de información sanitaria y la difusión de discursos que pueden impactar en la confianza de la población en los programas de vacunación.