Inter Miami se consagró este sábado campeón de la Conferencia Este de la Major League Soccer tras aplastar 5-1 al New York City en el Chase Stadium, en una actuación dominante que tuvo a Lionel Messi como conductor y a Tadeo Allende como figura excluyente con un hat-trick. El equipo de Javier Mascherano avanzó así a la final por la MLS Cup, que otorga también un cupo para la próxima Concachampions.

La definición comenzó a encaminarse desde temprano. A los 14 minutos, Allende abrió el marcador tras una jugada individual asistida por Sergio Busquets, y a los 23’ amplió la ventaja con un cabezazo preciso luego de un centro perfecto de Jordi Alba. El dominio del conjunto rosa se mantuvo durante toda la primera etapa, con Messi manejando los tiempos del ataque y generando espacios para sus compañeros.

En la segunda mitad, Inter Miami continuó presionando y encontró el tercero a través del venezolano Telasco Segovia, quien a los 83 minutos capitalizó un toque de taco de Alba para estirar la diferencia. Ya en el cierre, Allende rubricó su actuación consagratoria anotando el quinto gol a los 89’, completando su hat-trick y sellando la goleada más impactante del tramo final de la MLS.

El New York City, que había llegado a la final de Conferencia tras eliminar al Philadelphia Union, se vio superado desde el inicio y nunca logró contener el circuito ofensivo del equipo de Mascherano. Inter Miami venía de vapulear 4-0 al Cincinnati como visitante, en una actuación donde Messi ya había brillado con un gol y tres asistencias.

Con este triunfo, Las Garzas esperan ahora por su rival en la lucha por el título de la MLS, que saldrá del duelo entre Vancouver Whitecaps y San Diego FC. La gran final coronará al campeón del fútbol estadounidense y definirá el último clasificado a la Concachampions.