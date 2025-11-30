Estudiantes de La Plata se clasificó este sábado a las semifinales del Torneo Clausura tras vencer 1-0 a Central Córdoba en el estadio Único Madre de Ciudades. El único gol del encuentro lo convirtió Tiago Palacios a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando conectó de volea un centro preciso del colombiano Edwuin Cetré y desató el festejo de los miles de hinchas albirrojos presentes.

Durante el primer tiempo, el Pincha tuvo las chances más claras, con un remate potente del propio Cetré que obligó a una gran respuesta del arquero Alan Aguerre. Del lado del Ferroviario, el equipo buscó ordenarse desde el mediocampo, pero le costó generar peligro real frente al arco defendido por Matías Mansilla. A los 11 minutos, los locales desplegaron una bandera gigante con la imagen de Diego Maradona, en homenaje a los cinco años de su fallecimiento.

En la segunda parte, Estudiantes mostró mayor convicción ofensiva y logró romper la paridad con la volea de Palacios, que sentenció un partido cerrado y disputado. Central Córdoba intentó reaccionar, pero no encontró los caminos para vulnerar la defensa visitante y terminó cediendo ante la solidez del equipo platense.

Con esta victoria, Estudiantes avanzó a semifinales y aguarda por el ganador del cruce entre Gimnasia y Barracas Central, programado para este lunes a las 17 en el estadio Claudio Fabián Tapia. El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez buscará ahora meterse en la final del certamen y cerrar el año en lo más alto del fútbol argentino.