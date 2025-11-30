El Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas emitió un informe crítico sobre la situación argentina en materia de derechos humanos, al advertir una “situación grave” en lugares de encierro y reclamar medidas urgentes a los poderes del Estado para garantizar estándares básicos de dignidad y prevención de la tortura. Las observaciones fueron aprobadas durante el 83° período de sesiones en Ginebra, tras revisar el séptimo informe periódico del país.

Entre los puntos centrales, el CAT resaltó que las condiciones de detención no cumplen con las reglas internacionales, apuntó contra el uso prolongado de comisarías para alojamiento de personas detenidas y sostuvo que esa práctica debe cesar de forma inmediata. También reclamó revisar la normativa vigente sobre uso de la fuerza, incluyendo el “Protocolo Antipiquetes” y resoluciones del Ministerio de Seguridad, por considerarlas incompatibles con los criterios de necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.

El informe expresó su preocupación por la actuación de fuerzas de seguridad en protestas sociales y la falta de avances en investigaciones por abusos registrados tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en episodios en Jujuy en 2023. Señaló denuncias por el uso indiscriminado de balas de goma, gases lacrimógenos, camiones hidrantes y detenciones arbitrarias durante operativos.

Otro punto destacado fue la advertencia sobre los regímenes de Alto Perfil y Alto Riesgo, donde se detectaron aislamientos de más de 20 horas diarias y severas restricciones de visitas familiares. El Comité exhortó al Estado a adecuar esas modalidades a los estándares internacionales para evitar condiciones inhumanas.

El CAT también mostró inquietud por los hechos de violencia institucional en el penal de Piñero, en Santa Fe, donde se denunciaron torturas y malos tratos durante un operativo el 2 de marzo de 2024. Requirió investigaciones prontas, imparciales y eficaces para sancionar a los responsables.

Asimismo, el documento alertó por las requisas corporales invasivas aplicadas a familiares de personas detenidas, especialmente mujeres y niños, y enfatizó que estos procedimientos solo deben realizarse ante indicios firmes, bajo criterios estrictos de necesidad y proporcionalidad.

En materia juvenil, pidió terminar con la detención de niñas, niños y adolescentes en comisarías, mantener sin cambios la edad de responsabilidad penal y garantizar que la privación de libertad sea excepcional y separada de adultos.

El informe también marcó un fuerte contraste con la postura tradicional del país: cuestionó que la Argentina, junto a Estados Unidos e Israel, haya votado en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU destinada a fortalecer la lucha contra la tortura. Para el Comité, esta decisión representa un “retroceso significativo” frente al compromiso histórico en la materia.

Finalmente, el CAT destacó como aspecto positivo la labor del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y su Registro Nacional de Casos, pero pidió que el Estado garantice acceso integral a información sobre denuncias, investigaciones, procesamientos y reparaciones.