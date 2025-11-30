El Gobierno nacional decidió enfriar el debate sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y no incluirá el proyecto en las sesiones extraordinarias de diciembre. La prioridad, aseguran en Balcarce 50, es “cerrar la negociación del Presupuesto 2026”, pieza central para enviar una señal de estabilidad fiscal al mercado y facilitar una baja del riesgo país.

Según fuentes oficiales, la Casa Rosada mantiene el conflicto con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, como un eje de polarización política, pero sin intención de avanzar con cambios inmediatos en la estructura del fútbol argentino. “Es algo que tenemos en carpeta, pero no es prioridad”, admiten en Nación, donde consideran que intervenir ahora podría tensar la relación con la selección en la previa del Mundial 2026.

La discusión se potenció tras la sanción a Juan Sebastián Verón y a jugadores de Estudiantes, lo que derivó en un abierto respaldo del presidente Javier Milei al club platense. Aun así, el Gobierno evitó impulsar medidas directas y descartó la posibilidad de una intervención vía Inspección General de Justicia. Dentro del oficialismo hay sectores que insisten en “evaluar” el proyecto SAD antes de marzo, pero la conducción política lo descarta por completo.

En paralelo, el Ejecutivo ya movió piezas en otros frentes. La Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia contra el financista Ariel Vallejos, figura cercana a Tapia, mientras que la Casa Rosada mantiene bajo análisis un sumario del Banco Central por presunta infracción de la AFA a la Ley Penal Cambiaria mediante triangulación de fondos. Además, el Gobierno recuerda que la cesión del predio de Ezeiza vence en 2030 y requiere la firma del Estado, un elemento de presión utilizado en negociaciones anteriores.

No obstante, la preocupación inmediata es económica. El Ministerio del Interior acelera encuentros con gobernadores del Pacto de Mayo para garantizar apoyos legislativos. El Ejecutivo aspira a convertirse en la primera minoría en Diputados y avanzar con un Presupuesto que habilite un mensaje de disciplina fiscal en momentos en que el Tesoro enfrenta vencimientos por más de US$4000 millones a principios de enero, que intentará refinanciar mediante un “rollover” ordenado.

Mientras tanto, la ministra de Seguridad y senadora electa Patricia Bullrich volvió a apuntar contra la AFA y anticipó que investigará su transparencia desde el Congreso. “Hay irregularidades”, insistió, reforzando el tono crítico del Gobierno, aunque sin un plan de acción definido para intervenir en lo inmediato.

Con las tensiones abiertas y la agenda futbolística ganando volumen público, la estrategia oficial es postergar el debate sobre las SAD, evitar un choque directo con la selección y concentrar la energía en una ley de Presupuesto clave para la nueva etapa económica.