El próximo 14 de mayo los sanjuaninos pasarán por las urnas nuevamente. Parte del proceso electoral, implica que 25 días antes de los comicios el Gobierno no puede realizar la inauguración de obras. Por ello, desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) aseguran que se está trabajando para hacer la entrega de al menos cuatro nuevos barrios para los departamentos de Albardón, Pocito, Calingasta e Iglesia en los próximos meses antes de las elecciones.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el secretario de Vivienda y Hábitat, Robert Garcés, explicó que se está trabajando para que al menos unas 700 familias tengan su casa propia antes del 19 de abril. “El más próximo a entregar es uno de Pocito con unas 300 casas aproximadamente, le sigue Iglesia con un conjunto de unas 100 viviendas y se suma el Virgen del Rocío en Albardón, allí estimamos unas 200 familias beneficiadas", detalló el funcionario. Por otra parte, el secretario aseguró que se está trabajando en viviendas para la zona de Barreal en Calingasta, estimando unas 120 casas más. "Están casi tofos los barrios listos", afirmó.

“Vamos a tratar de que todos los barrios que ya están en su etapa final, se entreguen en los plazos establecidos”, aseguró Garcés.

Según lo establecido por el Código Electoral Nacional, 25 días antes de las elecciones quedan prohibida la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos que se presenten en la provincia.

Por otra parte, el funcionario detalló a este medio que uno de los barrios más grandes destinados para las víctimas del terremoto de enero del 2021 en Pocito no formará parte del grupo mencionado. “Al barrio Las Pampas de 788 casas no vamos a llegar, no queremos especular con las elecciones porque queremos que quede todo bien. Por lo tanto, no vamos a crear falsas expectativas, la entrega será más adelante, los adjudicatarios ya saben que su casa la tienen y nadie se las va a sacar pese a los tiempos de demora”, concluyó el secretario.

Barrios para los ganadores en la Fiesta Nacional del Sol

En relación con los sorteos que se realizarán en el stand del IPV durante las cinco noches en la Fiesta Nacional del Sol, Garcés explicó que los ganadores irán siendo acomodados de a poco a medida que exista disponibilidad en los próximos barrios a entregar. "No es posible incluir a cinco familias en el sorteo de un solo barrio, las vamos a ir ubicando teniendo en cuenta el barrio del que se trata y de la localidad que sea el ganador. No sería posible que una persona que viva por ejemplo en Sarmiento le entreguemos casa en Capital", explicó.