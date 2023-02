El próximo martes 21 de febrero se dará inicio, luego de dos años de ausencia por pandemia, a una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol. En esta oportunidad, por tercera vez, desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) anunciaron el sorteo de cinco casas entre todas las personas que lleguen en las diferentes noches hasta el Costanera Complejo Ferial. Desde la Secretaría de Vivienda y Hábitat explicaron cómo será la distribución de las familias que resulten beneficiadas entre los próximos barrios de la provincia.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Robert Garcés, secretario de Vivienda y Hábitat, explicó que en primera instancia no es posible enviar a las cinco familias a un solo barrio, pero que no es algo que lo descartan en su totalidad. “Es difícil incluir en un solo sorteo de barrio a los cinco ganadores, pero por el momento no es algo que tengamos definido al 100%, se puede llegar a dar”, dijo.

En este sentido y para agregar claridad al asunto, entre los requisitos para poder participar del sorteo los candidatos deberán estar inscriptos previamente en el IPV cumpliendo con todos los puntos que le permitan ser beneficiario de una vivienda propia. “Cuando se entreguen los próximos barrios, algunos a construir y otros en su etapa final, vamos a ir acomodando a las familias en función de la zona donde viven actualmente. Por ejemplo, si sale ganadora una familia de Sarmiento, no tiene lógica adjudicarle una casa en Capital”, ejemplificó Garcés.

“En todos los departamentos se están construyendo viviendas. Las personas ganadoras va a tener su casa sí o sí, todo lo que se estipule en el sorteo, se va a respetar”, aseguró el secretario.

En cuanto a los tiempos de entrega, el funcionario manifestó que es algo que no está definido al 100% dado que algunas de las obras se encuentran actualmente en ejecución. “En los próximos meses esperamos hacer la entrega de un importante número de casas en tres departamentos, algunas barrios ya están casi listos y posiblemente alguno de los ganadores sean ubicados en ellos”, concluyó Garcés.

En las primeras tres noches de la Fiesta Nacional del Sol, todas las personas que asistan al predio tendrán la posibilidad de llenar un cupón con todos sus datos personales y formar parte del sorteo de las primeras tres casas. En la noche final, con todos los cupones que se recolectaron en las cinco lunas, será el sorteo final con la entrega de las dos últimas casas anunciadas por el IPV.

Con el objetivo de evitar confusiones, Garcés explicó a este medio que las familias que resulten ganadoras en cada una de las noches cumplirán el sueño de la casa propia, pero que no será gratis. "No es que las casas no se paguen, una vez que sean adjudicadas deberán pagar la cuota como corresponde. Lo que están asegurándose con el sorteo es evitar los años de espera, es decir, ganar prioridad en el próximo sorteo del IPV", cerró.