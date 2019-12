Quintela manifestó su rechazo a los sistemas extractivos contaminantes de la minería

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, deslindó hoy de responsabilidades a la actividad minera y cargó contra los sistemas extractivos que emplea tras el conflicto ocurrido en Mendoza al asegurar que si en su provincia se utilizaran elementos contaminantes en el agua "provocaría un daño irreparable".



“Generaría un pasivo ambiental complicado si a la poca agua que tenemos se la contamina con cianuro, provocaría un daño irreparable en nuestra provincia, y esto es importante que quede claro”, explicó.



Luego, al referirse a los activistas de Famatina y otros lugares del país que manifiestan su oposición a la megaminería, manifestó que “esto nos va a generar complicaciones en provincias como la nuestra, como Mendoza, Catamarca o San Juan”.



“Se producen situaciones no deseadas por la escasez de agua que tenemos nosotros. Si la poca agua que tenemos se contamina con cianuro, se provocará un daño irreparable en nuestra querida provincia”, indicó.



"La Rioja nunca estuvo en contra de la minería. Sí estuvimos en contra de este sistema extractivo que significa contaminación las capas freáticas”, aseguró el mandatario riojano a la prensa local.



“También provoca un desequilibrio del medio ambiente porque este sistema utiliza explosivos, y el explosivo genera desconcierto en la fauna que hasta se llega al suicidio colectivo de la fauna en algunos lugares", aseguró.



El gobernador también mencionó que “no sé qué sistema extractivo actual no atenta contra el medio ambiente. Antes existía el sistema de socavón, que es un sistema en el cual el rendimiento de la extracción no es el mismo”.



“Con el cianuro se hace el desprendimiento de los metales de la roca, es mucho más fácil para las empresas pero en el lugar se genera un pasivo ambiental que luego es muy difícil relocalizar", aseguró finalmente Quintela.