Racing se metió en las semifinales del Torneo Clausura, donde enfrentará a Boca, después de un infartante encuentro en el Cilindro ante Tigre. Tras igualar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios y el tiempo de alargue, La Academia superó al Matador por 4-2 en la definición desde los doce pasos.

El partido, que comenzó "trabado y mediocre" durante el primer tiempo, elevó su tensión en la segunda mitad. Aunque el local se topó varias veces con la resistencia del arquero Felipe Zenobio y la visita fue "muy peligrosa de contra", el cero no se rompió.

El drama se intensificó al límite del tiempo regular, cuando Ramón Arias vio la roja por cortar un ataque de Maravilla Martínez, dejando a Tigre con diez hombres. No obstante, el encuentro se emparejó rápidamente en el suplementario: Gastón Martirena no tardó en ganarse la roja por protestar mientras se revisaba el VAR. La situación empeoró para el equipo dirigido por Gustavo Costas cuando Santiago Sosa fue expulsado por una segunda amonestación tras propinar un "patadón" al rostro de Alfio Oviedo. Ambos jugadores, Martirena y Sosa, serán bajas obligadas para el duelo en La Bombonera ante Boca.

Pese a las inferioridades numéricas y las chances falladas, como el increíble errado de Maravilla Martínez ante Zenobio, el empate sin goles forzó la definición.

Allí emergió la figura de Facundo Cambeses. El arquero anfitrión fue clave al atajar el remate de Tomás Cardona en el inicio de la serie y luego el de Joaquín Laso. Respecto a su método, el arquero de La Academia señaló que su éxito es "un poco de estudio, un poco de intuición, entender los momentos de cada pateador. También es trabajo con el profe de arqueros y con Gabriel Arias".

Por el lado de Racing, Maravilla Martínez no falló para el 1-0, Adrián Fernández superó a Zenobio para el 2-1 y Gabriel Rojas puso a Racing a un paso del triunfo (3-2). Finalmente, Agustín García Basso disparó fuerte, alto y a la izquierda de Zenobio, sellando la victoria 4-2 y la clasificación.

Tras el sufrido pase, el entrenador Gustavo Costas se mostró ilusionado, declarando que "El sueño de todos es ganar este campeonato" y que su equipo "Vamos a ir a la Bombonera a dejar todo".