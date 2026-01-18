Publicidad
San Juan tendrá un domingo con tormentas aisladas y viento Sur

El SMN prevé una jornada marcada por la inestabilidad, con lluvias aisladas, viento Sur y temperaturas elevadas. 

Hace 4 horas
El viento Sur y las tormentas aisladas marcarán el domingo en San Juan.

El domingo se presentará con condiciones de tiempo inestable en San Juan, donde se esperan tormentas aisladas y viento Sur durante gran parte del día. Así lo indicó el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La mínima prevista es de 24ºC, mientras que la máxima alcanzaría los 31ºC, en un contexto de elevada humedad y cielo mayormente cubierto.

Según el informe oficial, durante la madrugada podrían registrarse tormentas de mayor intensidad, mientras que desde la mañana y hasta la noche las precipitaciones se darían de manera aislada, con una probabilidad de ocurrencia cercana al 40%.

El viento Sur soplará con intensidad durante las primeras horas del día, con velocidades estimadas entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora. Con el correr de la jornada, el viento perderá fuerza y se mantendrá moderado.

 

 

