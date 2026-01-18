El domingo se presentará con condiciones de tiempo inestable en San Juan, donde se esperan tormentas aisladas y viento Sur durante gran parte del día. Así lo indicó el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La mínima prevista es de 24ºC, mientras que la máxima alcanzaría los 31ºC, en un contexto de elevada humedad y cielo mayormente cubierto.

Según el informe oficial, durante la madrugada podrían registrarse tormentas de mayor intensidad, mientras que desde la mañana y hasta la noche las precipitaciones se darían de manera aislada, con una probabilidad de ocurrencia cercana al 40%.

Publicidad

El viento Sur soplará con intensidad durante las primeras horas del día, con velocidades estimadas entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora. Con el correr de la jornada, el viento perderá fuerza y se mantendrá moderado.