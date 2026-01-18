Luego de detectar varios casos de ejercicio ilegal de la psicología en San Juan, el Colegio de Psicólogos de la provincia lanzó una campaña de prevención destinada a informar a la comunidad cómo verificar si los profesionales de la salud mental están debidamente matriculados y habilitados para ejercer. Según los registros de la institución, Jáchal fue el departamento donde se detectaron más situaciones irregulares.

Desde el Colegio, Gema Galván, profesional de la salud y tesorera de la entidad, explicó a DIARIO HUARPE que la iniciativa surgió tras detectar, durante 2025, al menos cuatro casos que derivaron en denuncias ante la UFI Genérica por presunta usurpación de título o ejercicio ilegal de la profesión. “Se trata de situaciones en las que personas sin habilitación ofrecían atención psicológica o ejercían funciones que no les corresponden”, precisó.

En ese marco, Galván detalló que entre las irregularidades se identificaron casos de psicólogos sociales que intentaban ejercer la psicología clínica. “Son títulos distintos, con alcances profesionales diferentes, y la ley es clara respecto a qué actividades puede realizar cada uno”, remarcó.

Uno de los departamentos donde más situaciones de este tipo se registraron fue Jáchal, motivo por el cual el Colegio inició gestiones para avanzar en un convenio con el municipio. “La idea es trabajar de manera conjunta para prevenir estos casos y brindar información clara a la comunidad”, indicó la tesorera.

Ante este escenario, la profesional subrayó que solicitar el número de matrícula es un derecho del paciente. “Ningún profesional debería molestarse cuando se le pide la matrícula. Al contrario, es una práctica habitual y necesaria”, afirmó.

En paralelo, la entidad trabaja junto a la Federación de Entidades Profesionales de San Juan para ampliar la campaña a otras disciplinas y coordinar acciones con organismos del Estado. “El objetivo es proteger a los pacientes y garantizar que la atención en salud mental se realice dentro del marco legal”, concluyó Galván.

Cómo y dónde consultar

Gema Galván explicó que el primer paso es solicitar el número de matrícula al profesional y corroborar su validez a través de los canales oficiales. “La matrícula es una garantía para el paciente, porque certifica que el profesional tiene el título habilitante y está bajo control ético”, indicaron desde el Colegio.

Actualmente, el padrón del Colegio cuenta con 1.310 profesionales activos en toda la provincia y es de acceso público. Asismimo, Galván destacó que cualquier persona puede consultar si un psicólogo está habilitado, ya sea a través de la página web: https://colegiodepsicologossanjuan.com/web/profesionales.html o por WhatsApp: 2645 70-5836. "Es un trámite simple y rápido”, explicó la referente institucional.