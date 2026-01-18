San Juan presenta este domingo 18 de enero una red de rutas nacionales transitable con precaución, según el informe actualizado emitido por la Dirección Nacional de Vialidad.

De acuerdo al parte oficial, las condiciones climáticas, con presencia de lloviznas en varios sectores, obligan a extremar cuidados al circular, especialmente por la posible formación de badenes con arrastre y la presencia de material suelto en calzada.

En la Ruta Nacional 40, el tramo que une Huaco con el límite con La Rioja se encuentra transitable con precaución, con llovizna y posibles badenes. En el trayecto San Juan–Jáchal, la circulación está permitida, aunque también se recomienda precaución por acumulación de agua en sectores puntuales. En ambos casos, personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

La Ruta Nacional 150, en el tramo Jáchal–Rodeo, permanece transitable con precaución debido a la llovizna y a la posible caída de rocas sobre la calzada. En tanto, el trayecto Huaco–Ischigualasto también se encuentra habilitado, aunque con advertencias para circular con cuidado.

Otras rutas nacionales de la provincia presentan condiciones similares. La RN 40 Sur, la RN 20 y la RN 153 están transitables con precaución, mientras que en la RN 141, en el tramo Caucete–La Rioja, se registran badenes con agua y trabajos activos de mantenimiento en distintos sectores.

En cuanto a la RN 149, tanto en los tramos de Calingasta como de Iglesia, la circulación está permitida con precaución, sin cortes, pero bajo monitoreo permanente.

Desde Vialidad Nacional informaron que el personal continuará con la inspección del estado de las rutas durante la jornada y que se mantienen guardias permanentes y campamentos móviles en alerta. Además, recomendaron respetar las indicaciones del personal, evitar circular de noche en zonas afectadas por lluvias y mantenerse informados a través de los canales oficiales.