Una mujer de 62 años que estaba desaparecida desde el martes fue encontrada muerta en un descampado de la ciudad de Reconquista, en un caso que es investigado por la Justicia para determinar si se trató de un crimen. La víctima fue identificada como Gladis Lilian María Furrer.

El hallazgo se produjo durante la mañana del sábado en un terreno baldío ubicado sobre calle Chacabuco al 2100, entre pastizales y bajo un árbol. Un albañil que trabajaba en la zona alertó a las autoridades tras encontrar el cuerpo.

Furrer había salido de su domicilio el martes 13 de enero, cerca de las 13 horas, con destino a su lugar de trabajo, pero nunca llegó. Ante la falta de noticias, su hija radicó la denuncia por desaparición ese mismo día en la provincia de Corrientes, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda.

Según informaron fuentes del caso, el cuerpo fue encontrado junto a la bicicleta que la mujer utilizaba para trasladarse. En el lugar también se hallaron varios elementos cortantes, entre ellos trinchetas, una navaja y un destornillador. La víctima presentaba lesiones que serán analizadas para establecer su origen.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Georgina Díaz, quien dispuso la aplicación del protocolo de femicidio para descartar cualquier hipótesis delictiva. Si bien en una primera instancia no se confirmó un hecho criminal, las circunstancias del hallazgo motivaron el avance de pericias y medidas judiciales.

Debido al estado de descomposición del cuerpo, que fue encontrado cubierto por malezas de gran altura, personal policial, junto a bomberos zapadores, trasladó el cadáver a la morgue judicial de la ciudad de Vera para la correspondiente autopsia, ya que la morgue de Reconquista se encuentra inactiva.

Las actuaciones continúan para determinar cómo ocurrió la muerte de la mujer y si hubo participación de terceros.